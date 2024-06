Rückblick:

Die Handelswoche beim Währungspaar EUR/USD war wie erwartet volatil: Nach den US-Konsumentenpreisen am Mittwochnachmittag stieg das Währungspaar zeitweise in den Bereich um 1,0840 Dollar, kam aber noch am gleichen Abend nach dem US-Zinsentscheid wieder unter Verkaufsdruck und gab sämtliche Gewinne wieder ab.

Am vergangenen Freitag gab es dann weiteren Abwärtsdruck und der Euro sank zeitweise auf 1,0670 Dollar. Was steht in der kommenden Handelswoche an?

Ausblick:

Nach den US-Inflationsdaten und dem US-Zinsentscheid in der Vorwoche dürfte die kommende Woche eher ruhig werden, zumal am Mittwoch in den USA ein Bankfeiertag ist und das Gros der US-Händler entsprechend abstinent sein wird.

Bis auf die US-Einzelhandelsdaten am Dienstagnachmittag und die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe aus Europa und Übersee stehen im Wochenverlauf keine nennenswerten Wirtschaftsdaten auf dem Kalender. Entsprechend dürften die ganz großen Impulsbewegungen im Wochenverlauf eher ausbleiben.

Charttechnischer Ausblick:

Das Währungspaar befindet sich in einem intakten kurzfristigen Abwärtstrend. Lediglich ein nachhaltiger Ausbruch über die Abwärtstrendlinie (schwarz im Chart) und ein signifikanter Anstieg zurück über 1,0800 Dollar drehen das charttechnische Bild wieder zu Gunsten der Käuferseite.

Eine Erholung in den Bereich 1,0750/90 Dollar wäre entsprechend als Einstiegsmöglichkeit auf der Shortseite zu verstehen.

Montag: 14:30 Empire State Manufacturing USA

Dienstag: 14:30 US-Einzelhandelsdaten

Mittwoch: US-Bankfeiertag

Donnerstag: Zinsentscheid BoE (13 Uhr) und SNB (09:30 Uhr)

Freitag: 9:15/9:30/10:00 Einkaufsmanagerindex FR/DE/EZ 15:56 US PMI