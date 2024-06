Trading-Chance Short im DAX

Werbung

Während die US-Indizes von einem Hoch zum nächsten eilen, hat der DAX jüngst bereits eine relative Schwäche aufgebaut. In der Vorwoche ließ sich dies mit dem Short-Einstieg von Hedge-Fonds begründen, die auf eine Underperformance des hiesigen Leitindex gegenüber den US-Pendants setzen. Betrachtet man sich die Bewertung relativ zum GDP, so droht auch bei den US-Märkten eine Phase, in der die Anfälligkeit für eine Korrektur erhöht ist.

Die langfristige Perspektive für die nächsten 10 Jahre ist, orientiert man sich an der Demographie in den USA und China, deutlich positiv. Denn hier kommt noch einmal ein Konsumschub durch höhere Geburtenraten vor 46-50 Jahren, womit der Anteil konsumstarker Menschen in der Bevölkerung wieder steigt. In Deutschland schaut die Demographie freilich nicht so gut aus. Kurzfristig sind Aktien aber sogar in den USA relativ zum GDP (Bruttoinlandsprodukt) teuer und damit zunehmend anfälliger für vorübergehende Korrekturschübe.

Buffett-Indikator mit Warnsignal

Zwar ist die zuletzt vielfach die angeblich hohe Cashquote von Warren Buffetts Berkshire Hathawway als Warnsignal für einen bevorstehenden Crash herangezogen worden. Dies ist jedoch leider nicht im richtigen Kontext betrachtet worden. Denn man hat die nominale Cashquote betrachtet. Richtig wäre es, sie in Relation zur Marktkapitalisierung zu setzen. Und da ist die Höhe auf einem unauffällig mittelmäßigen Niveau. Generell lässt sich zudem sagen, dass auch vor den großen Crashs Warren Buffett nicht immer eine Glaskugel besaß, und selbst keine außergewöhnlich hohen Cashquoten hatte. Interessant ist aber, dass der Value des Aktienmarktes in Relation zum Bruttoinlandsprodukt der USA tatsächlich sehr hoch ist. Wir liegen gegenwärtig bei der 2-fachen Standardabweichung, was historisch selten vorkam und stets Ungemach für den Aktienmarkt mit sich brachte. Dieses Verhältnis nennt man Buffett-Indikator, da Warren Buffett diese Bewertung anlegte.

Quelle: www.currentmarketvaluations.com

Short-Chance mit einem Open End Turbo Put-Optionsschein auf den DAX

Für eine Spekulation auf das Szenario eines bald insgesamt korrigierenden Aktienmarktes und eine besondere Schwäche des hiesigen Aktienmarktes, haben wir für Sie einen Turbo Open End Optionsschein Short auf den DAX-Future des Emittenten HSBC Trinkaus ausgesucht. Das Produkt hat eine Basis und den K.O. bei 21704,7755 Pkt und eine unbegrenzte Laufzeit. Gegenwärtig liegt der Hebel des Produktes bei 5,07. Die WKN lautet HS6JF8.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 18600-18700 Pkt

Unterstützungen: 17300, 16800 Pkt

Turbo Open End Optionsschein Short auf den DAX-Future

Basiswert Dax Future WKN HS6JF8 ISIN DE000HS6JF83 Basispreis 21704,7755 Pkt K.o.-Schwelle 21704,7755 Pkt Laufzeit open end Typ Turbo Optionsschein Emittent HSBC Trinkaus Hebel 5,07 Stopp-Loss Hebelzertifikat 0,50 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Zur Trading-Chance Watchlist

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.