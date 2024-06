IRW-News: dynaCERT Inc.: dynaCERT setzt Marktdurchdringung in den Öl- und Gasmärkten fort

IRW-PRESS: dynaCERT Inc.: dynaCERT setzt Marktdurchdringung in den Öl- und Gasmärkten fort

TORONTO, ON-- (27. Juni 2024) / IRW-Press / (TSX: DYA) (OTCMKTS: DYFSF) (FWB: DMJ) dynaCERT Inc. (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich, einen Folgeauftrag über vierundachtzig (84) HG1 HydraGEN-Einheiten von seinem Vertriebshändler Simply Green Distributors Inc. (Simply Green) aus Alberta bekannt zu geben, die für das führende Öl- und Gasbohrunternehmen in Kanada (der Unternehmer) bestimmt sind.

Dieser neue Auftrag ergänzt eine kürzlich erfolgte Bestellung von achtzehn (18) HG1 HydraGEN-Technologieeinheiten von Simply Green für den Einsatz bei den Bohranlagen des Unternehmers in Kanada. Dieser Auftrag wurde nach einer umfangreichen und erfolgreichen Due-Diligence-Prüfung der HydraGEN-Technologie erteilt, womit insgesamt 103 HydraGEN-Einheiten von dynaCERT eingesetzt werden.

Bei dieser Anwendung soll die HydraGEN-Technologie von dynaCERT den Kraftstoffverbrauch der Motoren der Bohranlagen senken, den Dieselverbrauch reduzieren und dadurch das Emissionsverhalten verbessern.

James Pearce, President und CEO von Simply Green, erklärt: Angesichts ihrer beeindruckenden Fähigkeiten zur Emissionsverminderung gewinnt die HydraGEN-Technologie von dynaCERT in der Öl- und Gasindustrie schnell an Popularität als kosteneffiziente und umweltfreundliche Lösung zur Verbesserung der CO2-Bilanz. Als westkanadischer Vertriebshändler von dynaCERT haben wir im vergangenen Jahr sehr intensiv mit dem Unternehmer und den Mitarbeitern von dynaCERT zusammengearbeitet und möchten ihnen für das konstruktive Ergebnis der Anstrengungen aller Beteiligten danken.

Jim Payne, Chairman und CEO von dynaCERT, sagt dazu: dynaCERT gratuliert und dankt dem Unternehmer und Simply Green für ihr Engagement bei der Verringerung von Treibhausgasemissionen mit unserer HydraGEN-Technologie. Für dynaCERT ist es sehr wichtig, nach zwanzig Jahren Forschung und Entwicklung und ständiger Verbesserung unserer HydraGEN-Technologie ein so starkes Bekenntnis in Kanada, unserem Heimatland, zu verzeichnen. Alle unsere globalen Schlüsselhändler, wie Simply Green, verstehen die Notwendigkeit zur Reduzierung der globalen Erwärmung und unsere herausragenden weltweit tätigen Kunden unterstützen allesamt unsere Verpflichtungen gegenüber der Rohstoffindustrie.

Über Simply Green Distributors Inc.

Simply Green ist stolz als einer der führenden Experten und Vertreiber im Bereich Wasserstoff die Entwicklung neuer, innovativer Wasserstoffprodukte voranzutreiben. Simply Green ist davon überzeugt, dass die Investition in Wasserstoff nicht nur eine kluge finanzielle Entscheidung ist, sondern auch eine moralische Notwendigkeit, um unseren Planeten zu schützen und das Wohlergehen künftiger Generationen zu gewährleisten. Siehe: https://www.simplygreendistributors.ca/

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.

HINWEIS FÜR DEN LESER

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Insbesondere können Informationen in Bezug auf Simply Green Distributors Inc. und den Unternehmer nicht unabhängig überprüft werden. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann allerdings keine Gewähr übernommen werden, dass sich diese Erwartungen auch als richtig erweisen. Wir können zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge nicht garantieren. Es kann daher nicht bestätigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse zur Gänze oder auch nur zum Teil den Ergebnissen entsprechen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Manche Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die Ungewissheit, ob unsere Strategien und Geschäftspläne die erwarteten Vorteile bringen werden; die Verfügbarkeit und die Investitionskosten; die Fähigkeit, neue Produkte und Technologien zu identifizieren und zu entwickeln und damit kommerziellen Erfolg zu haben; die Höhe der erforderlichen Ausgaben, um die Qualität von Produkten und Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu steigern; Änderungen der Technologie sowie von Gesetzen und Vorschriften; die Ungewissheit der aufstrebenden Wasserstoffwirtschaft, einschließlich der Wasserstoffwirtschaft, die sich in einem nicht erwarteten Tempo entwickelt; unsere Fähigkeit, strategische Beziehungen und Vertriebsvereinbarungen zu erzielen und aufrechtzuerhalten; sowie die anderen Risikofaktoren, die in unserem Profil auf SEDAR unter www.sedar.com beschrieben werden. Die Leser sind dazu angehalten, diese Auflistung der Risikofaktoren nicht als vollständig zu betrachten. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, damit diese den tatsächlichen Ergebnissen bzw. unseren geänderten Erwartungen entsprechen, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird dringend angeraten, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

