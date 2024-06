Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Meyer Burger publiziert Zeitplan für die Aktienzusammenlegung



27.06.2024 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.53 KR Thun, 27. Juni 2024



Meyer Burger publiziert Zeitplan für die Aktienzusammenlegung

Thun, Schweiz, 27. Juni 2024 – Meyer Burger Technology (SIX: MBTN) gibt den Zeitplan für die Aktienzusammenlegung (Reverse Share Split) im Verhältnis 750:1 bekannt, welche von der Generalversammlung vom 25. Juni 2024 beschlossen wurde.

28. Juni 2024: Letzter Handelstag der alten Aktien (ISIN: CH0108503795) an der SIX Swiss Exchange

1. Juli 2024: Erster Handelstag der neuen Aktien (ISIN: CH1357065999) an der SIX Swiss Exchange (Ex-Datum)

Die Aktienzusammenlegung kann für einzelne Aktionäre zu Bruchteilen von neuen Namenaktien führen (Fraktionen). Dies ist der Fall, wenn Aktionäre am 28. Juni 2024 (nach Handelsschluss) eine nicht durch 750 teilbare Anzahl Meyer Burger-Aktien halten. Aktienbestände unter 750 alten Aktien bzw. der ein ganzzahliges Vielfaches von 750 alten Aktien übersteigende Rest von Aktienbeständen, jeweils zwischen 1 und 749 alten Aktien, werden abgerundet und in bar (in CHF) abgegolten. Die Bruchteilsentschädigung entspricht dem dreitägigen volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Meyer Burger-Aktie an der SIX Swiss Exchange vor dem Ex-Datum der Aktienzusammenlegung.

Die neuen Aktien, die nach der Aktienzusammenlegung ausgegeben werden, erhalten eine neue internationale Wertpapierkennnummer (ISIN), während die bestehenden Aktien, die vor der Aktienzusammenlegung gehalten wurden, annulliert werden. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihr Stimmrecht weiterhin ausüben wollen, werden gebeten, eine erneute Registrierung im Aktienregister des Unternehmens zu veranlassen.

Weitere Informationen zur Aktienzusammenlegung sind in der Einladung zur Generalversammlung und den Fragen und Antworten (Q&A) auf der Meyer Burger-Website unter diesem Link verfügbar.



Medienkontakte

Meyer Burger Technology AG

Anne Schneider

Head Corporate Communications

M. +49 174 349 17 90

anne.schneider@meyerburger.com

Alexandre Müller

Investor Relations

M. +41 43 268 3231

alexandre.mueller@meyerburger.com



Über Meyer Burger Technology AG

www.meyerburger.com

Meyer Burger erforscht, entwickelt und produziert hocheffiziente Solarzellen und Solarmodule der neuesten Generation auf Basis der patentgeschützten Heterojunction/SmartWire-Technologie. Als einer der wenigen Hersteller weltweit fertigt das Unternehmen auch seine eigenen Produktionsanlagen, was eine hohe Qualität und Effizienz in der Herstellung gewährleistet.

Der Hauptsitz von Meyer Burger befindet sich in Thun (Schweiz). Forschungszentren und Maschinenfabriken betreibt das Unternehmen in Hohenstein-Ernstthal, (Deutschland), Hauterive und Neuchâtel (Schweiz). Die hochautomatisierte Produktion von Solarzellen und Solarmodulen erfolgt in Thalheim (Deutschland) sowie künftig in Goodyear und Colorado Springs (USA). Ein eigenes akkreditiertes Testzentrum für Solarmodule befindet sich in Freiberg (Deutschland). Dieses ist der Schlüssel für die lange Haltbarkeit und hohe Präzision der Meyer Burger-Solarmodule. Vertriebsstandorte gibt es in Europa, den USA, Australien und Asien.

Weltweit arbeiten rund 1 100 Menschen für Meyer Burger. Das Unternehmen wurde 1953 in der Schweiz gegründet. Es hat seitdem zahlreiche Technologien entwickelt und patentiert, die heute in vielen der weltweit produzierten Solarmodule zum Einsatz kommen.

Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker MBTN gelistet.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren von Meyer Burger Technology AG dar.

Diese Publikation kann ausdrücklich oder implizit bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Aussagen, die Begriffe wie „glauben“, „annehmen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „projizieren“, „können“, „könnten“, „werden“ oder ähnliche Ausdrücke enthalten. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Meyer Burger Technology AG wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollten sich die Leser nicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Meyer Burger Technology AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Meyer Burger Technology AG hat weder die Absicht noch eine Verpflichtung, diese Publikation oder Teile davon nach dem Datum dieser Publikation zu aktualisieren, auf dem neuesten Stand zu halten oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

