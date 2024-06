DAX® - Warten auf den nächsten Bewegungsimpuls

„Outside-in“ – so lässt sich die jüngste Handelsaktivität beim DAX® treffend zusammenfassen. Schließlich bildeten die deutschen Standardwerte nach dem „outside day“ vom Mittwoch gestern das spiegelbildliche Phänomen aus. D. h. die gestrige Hoch-Tief-Spanne von 125 Punkten verblieb innerhalb des Pendants des Vortages. Per Saldo hält die damit die jüngste „ein Schritt vor, ein Schritt zurück“-Phase an. Somit bleibt es bei den bereits mehrfach diskutierten Schlüsselmarken. Die erste nennenswerte Hürde markiert die 50-Tages-Linie (akt. bei 18.372 Punkten). Charttechnisch noch wichtiger ist allerdings die obere Begrenzung einer vermeintlichen Flaggenkonsolidierung (akt. bei 18.435 Punkten). Entsprechend würde ein Anstieg über dieses Level für ein prozyklisches Investmentkaufsignal sorgen, welches perspektivisch sogar das bisherige Allzeithoch bei 18.893 Punkten wieder in den Mittelpunkt rückt. Andererseits gilt es auf der Unterseite die markanten Wochentiefs bei 17.970/17.951 Punkten in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten, denn das ist die Schlüsselzone für eine Ausdehnung der laufenden Korrekturphase.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

