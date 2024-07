Rückblick:

Nach einer extrem bewegungsarmen Handelswoche sprang der Euro am heutigen Morgen nach den gestrigen Wahlen in Frankreich über den entscheidenden Widerstand um 1,0750/60 Dollar. Das war etwas überraschend, da der Wahlausgang erst im zweiten Wahlgang am kommenden Sonntag entschieden wird. Was steht in den kommenden Handelstagen sonst noch an?

Ausblick:

Am kommenden Freitag steht der viel beachtete US-Arbeitsmarktbericht auf dem Kalender. Mit dem ADP-Report gibt es am Mittwochnachmittag wie gewohnt einen ersten Vorgeschmack auf die Daten vom Freitag. Der ADP-Report ist ein monatlicher Bericht, der die Beschäftigungsentwicklung im privaten Sektor der USA analysiert.

Zwischen ADP-Report und dem eigentlichen Arbeitsmarktbericht liegt allerdings ein US-Bankfeiertag am Donnerstag, den 4. Juli („Unabhängigkeitstag"). Zudem stehen am Mittwochabend die Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings auf dem Kalender.

Aus der Eurozone stehen am Dienstagvormittag mit den Konsumentenpreisen wichtige Inflationsdaten an, am Nachmittag tritt Fed-Chef Jerome Powell ans Rednerpult. Insgesamt ein interessanter Auftakt ins dritte Quartal, der eine oder andere Bewegungsimpuls sollte drin sein für EUR/USD-Händler.

Charttechnischer Ausblick:

Kurslücken sind im Devisenhandel meist nicht lange offen - entsprechend muss davon ausgegangen werden, dass die heutige Eröffnungskurslücke um 1,0720 Dollar in den kommenden Handelstagen wieder geschlossen werden wird.

Dieser Bereich stellt jedoch die kurzfristig entscheidende Unterstützung auf der Unterseite dar. Nach einem Rücksetzer in den Bereich 1,0720/30 Dollar ist im Wochenverlauf tendenziell mit weiteren Avancen der Käuferseite Richtung 1,0800 Dollar zu rechnen, unterhalb von 1,0700 Dollar würden die Verkäufer allerdings neuen Rückenwind bekommen. Am Freitag nach den US-Arbeitsmarktdaten werden die Karten dann neu gemischt.

Montag: 16 Uhr US-Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe

Dienstag: 11 Uhr Konsumentenpreise Eurozone, 15:30 Powell-Rede

Mittwoch: 14:15 Uhr ADP-Report, 16 Uhr ISM Services, 20 Uhr Fed-Minutes

Donnerstag: US-Feiertag, nur Daten aus der 2. Reihe

Freitag: 14:30 Uhr US-Arbeitsmarktbericht

Sonntag: zweiter Wahlgang in Frankreich