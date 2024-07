EQS-News: ANDRITZ liefert weltgrößte Lignin-Produktionsanlage an Södra-Zellstoffwerk in Schweden

EQS-News: Andritz AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

ANDRITZ liefert weltgrößte Lignin-Produktionsanlage an Södra-Zellstoffwerk in Schweden



GRAZ, 3. JULI 2024. Der schwedische Forstindustrie-Konzern Södra hat den internationalen Technologiekonzern ANDRITZ mit der Lieferung einer Komplettlösung für die Produktion von Kraft-Lignin im Zellstoffwerk Mönsterås, Schweden, beauftragt. Mit dieser Großinvestition steigt Södra in den Ligninmarkt ein und setzt damit seine Strategie der maximalen Nutzung von Holzressourcen fort. Dies wird die erste kommerzielle Kraft-Lignin-Anlage in Schweden und die größte der Welt sein.



Kraft-Lignin ist ein Nebenprodukt der Zellstoffherstellung für Papier. Heute wird es in Zellstoffwerken zur Energieerzeugung genutzt. Es kann aber auch als erneuerbare Ressource fossile Rohstoffe in der chemischen Industrie ersetzen oder die Grundlage für neue Biokraftstoffe bilden.



„Diese Investition bedeutet viel für Södra und für unser Kraftzellstoffwerk in Mönsterås. Damit können wir jeden Baum noch besser nutzen und unsere Rentabilität steigern. Es ist eine bedeutende Investition für Södra und für den grünen Wandel“, sagt Karin Dernegård, Werksleiterin bei Södra Cell Mönsterås.



ANDRITZ wird ein System zur Rückgewinnung von Lignin aus der Schwarzlauge liefern, die bei der Zellstoffherstellung anfällt. Dieses Lignin wird Södra als verkaufsfähiges Produkt zur Verfügung stehen. Der Lieferumfang umfasst auch Systeme, die die Umweltleistung des Werks verbessern und die vollständige Integration der Lignin-Rückgewinnung in den bestehenden Betrieb unterstützen.



Das System wird auf dem innovativen LignaRecTM-Ligninrückgewinnungsverfahren von ANDRITZ basieren. Die Trocknung des Lignins mit Flockentrocknungstechnologie sorgt für höchste Produktqualität. Die Integration des LignaRec-Verfahrens in das Zellstoffwerk Mönsterås wird durch die Installation einer SulfoLoopTM-Schwefelsäureanlage von ANDRITZ komplettiert. Diese Anlage ermöglicht die Schließung des Schwefelkreislaufs und vermeidet auch nach der Integration der Lignin-Rückgewinnung die Ableitung von Sulfatströmen.



Die Lösungen zur Lignin- und Schwefelrückgewinnung sind Teil der CircleToZero-Initiative von ANDRITZ, die darauf abzielt, Nebenströme in Zellstoffwerken optimal zu nutzen und damit den Grundstein für eine emissions- und abfallfreie Produktion zu legen.



Mit dem neuen Auftrag setzt Södra die Zusammenarbeit mit ANDRITZ bei der Nutzung von Nebenströmen fort. Das Unternehmen betreibt in seinem Werk in Mönsterås bereits eine KraftanolTM-Biomethanolanlage von ANDRITZ. Die Anlage ist die weltweit erste, die Nebenprodukte der Zellstoffproduktion in gereinigtes Biomethanol umwandelt.



„Wir freuen uns sehr, dass Södra erneut auf uns vertraut, um eine völlig neuartige Lösung umzusetzen, die sowohl den grünen Wandel unterstützt als auch neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet“, betont Joachim Schönbeck, Vorstandsvorsitzender von ANDRITZ.



Die Lignin-Produktionsanlage von Södra soll 2027 in Betrieb gehen. Die Anlage wird durch die schwedische Energieagentur und die Initiative The Industrial Leap über NextGenerationEU ermöglicht.



ANDRITZ-GRUPPE

Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ liefert ein breites Portfolio an innovativen Anlagen, Ausrüstungen, Systemen, Serviceleistungen und digitalen Lösungen für verschiedenste Industrien und Endmärkte. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie und der Unternehmenskultur. Mit seinem umfangreichen Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen möchte ANDRITZ den größtmöglichen Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten und seine Kunden bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele unterstützen. In allen seinen vier Geschäftsbereichen – Pulp & Paper, Metals, Hydropower und Environment & Energy – zählt ANDRITZ zu den Weltmarktführern. Technologieführerschaft und globale Präsenz sind wesentliche Eckpfeiler der auf langfristig profitables Wachstum ausgerichteten Unternehmensstrategie. Der börsennotierte Konzern hat rund 30.000 Beschäftigte und über 280 Standorte in mehr als 80 Ländern.



ANDRITZ PULP & PAPER

ANDRITZ Pulp & Paper liefert nachhaltige Technologien, Automatisierungs- und Servicelösungen für die Erzeugung aller Arten von Faserstoffen, Tissue, Papier und Karton. Die Technologien und Dienstleistungen konzentrieren sich auf die Steigerung der Produktionseffizienz, die Senkung der Gesamtbetriebskosten sowie auf innovative Dekarbonisierungstechnologien und den autonomen Anlagenbetrieb.

Das Produktprogramm umfasst auch Kessel für die Energieerzeugung, verschiedene Vliesstoff-Technologien und Faserplatten-(MDF-)Produktionssysteme. Mit den angebotenen Waste-to-Value-Recycling-, -Zerkleinerungs- und -Energielösungen werden Abfälle und Nebenströme der Produktion nachhaltig in wertvolle SekundärRohstoffe oder Energie umgewandelt. Neueste IIoT-Technologien im Rahmen der Metris-Digitalisierungslösungen komplettieren das umfassende Produktangebot.

