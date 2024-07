dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 04.07.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Conti: Autozuliefermarkt in Europa schwach - Margen-Zuversicht hebt Kurs

HANNOVER - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental rechnet in diesem Jahr weiter mit einem schwierigen Geschäft in der Autozulieferung in Europa. Dort dürfte der Markt im Gesamtjahr eher am unteren Ende der eigenen Annahmen abschneiden - der chinesische Markt hingegen dürfte der Haupttreiber für Wachstum sein, hieß es am Mittwochabend in einer Analystenkonferenz laut einer Zusammenfassung von Conti. Die Aktie machte wegen überraschend zuversichtlicher Aussagen rund um die Profitabilität am Donnerstag einen deutlichen Sprung nach oben.

ROUNDUP: Online-Apotheke Redcare profitiert von E-Rezept - Aktie zieht an

SEVENUM - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy ist im zweiten Quartal auch dank der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland auf deutlichem Wachstumskurs geblieben. Der Konzernumsatz zog gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ein Drittel auf 560 Millionen Euro an, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag im niederländischen Sevenum auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Das war in etwa so viel, wie von Bloomberg befragte Analysten erwartet hatten. An der Börse ging es für den Aktienkurs deutlich nach oben.

Roche erleidet weiteren Rücksetzer mit neuartiger Krebstherapie

BASEL - Der Pharmakonzern Roche hat einmal mehr eine Forschungsschlappe erlitten. Das neuartige Krebsmittel Tiragolumab verfehlte in einer Kombinations-Studie die gesteckten Ziele, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. In der Phase II/III-Studie "Skyscraper-06" wurde Tiragolumab zusammen mit dem Immuntherapeutikum Tecentriq plus Chemotherapie bei Patienten mit einem bestimmten Lungenkrebs (NSCLC) als Erstlinien-Behandlung eingesetzt. In der Studie wurde diese Kombination mit einer aus Pembrolizumab (von Merck/MSD) und Chemotherapie verglichen.

Weitere Meldungen -Mehr Geld für Beschäftigte privater Banken -ROUNDUP: Starker Hurrikan 'Beryl' streift Jamaika -Rohstoffpreisindex steigt kräftig -ROUNDUP/Statistik: Fast zwei Millionen leerstehende Wohnungen in Deutschland -Bawag übernimmt deutsches Barclays-Privatkundengeschäft -Presse: Ex-Chefin von Microsoft Deutschland geht zu Google -Zweiter Mohn-Enkel rückt in Bertelsmann-Vorstand auf -ROUNDUP: Rekord bei Balkonkraftwerken - Erleichterungen für Mieter -Geschwister Oetker Beteiligungen KG mit Mini-Umsatzplus -Vodafone investiert 140 Millionen Euro in KI-Kundenbetreuung -Solarstrom vom Meer: RWE an Pilotprojekt beteiligt -Rewe will deutlich mehr Märkte mit SB-Kassen ausstatten -Urteil im Markenstreit um Worträtsel 'Wordle' verschoben -Bahn zu Kritik während EM: Sind nicht auf der Höhe gewesen -ROUNDUP: Warnstreik beeinträchtigt Nachrichtensendungen -Meyer Werft beginnt mit Bau von Offshore-Konverterplattform

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha