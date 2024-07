Deutsche Telekom - Mehrjahreshoch!

Heimlich, still und leise hat die Aktie der deutschen Telekom zuletzt die Hochs vom April 2023 bzw. vom Januar 2024 bei 23,13/23,40 EUR überwunden. Letzteres ist gleichbedeutend mit dem höchsten Stand seit dem Jahr 2001! Der Vorstoß auf ein neues Mehrjahreshoch wird durch den „HSBC Trendkompass“ bestätigt. Schließlich signalisiert dieses objektive Tool zur Trendbestimmung sowohl einen kurz- als auch einen langfristigen Aufwärtstrend. Dazu passen die langfristige strategische Bodenbildung sowie ein weiteres Kursmuster. Gemeint ist das jüngst nach oben aufgelöste, aufsteigende Dreieck (siehe Chart). Rein rechnerisch hält die riesige untere Umkehr der letzten beiden Dekaden ein Kursziel von 25,50 EUR bereit, während sich aus dem angeführten aufsteigenden Dreieck perspektivisch sogar ein Anschlusspotenzial bis in den Bereich von 28 EUR ergibt. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Je nach Risikoneigung bieten sich entweder die o. g. Ausbruchsmarken bei gut 23 EUR als engmaschige Absicherung oder aber das bisherige Jahrestief bei 20,73 EUR als weiter entfernter, strategischer Stop-Loss an.

Deutsche Telekom (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Telekom

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

