EQS-News: EnviTec Biogas vermeldet Markteintritt in Schweden: 400 Nm³/h starke EnviThan Gasaufbereitungsanlage startet in Inbetriebnahmephase

EQS-News: EnviTec Biogas AG / Schlagwort(e): Expansion

EnviTec Biogas vermeldet Markteintritt in Schweden: 400 Nm³/h starke EnviThan Gasaufbereitungsanlage startet in Inbetriebnahmephase



08.07.2024 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EnviTec Biogas vermeldet Markteintritt in Schweden

400 Nm³/h starke EnviThan Gasaufbereitungsanlage startet in Inbetriebnahmephase

Lohne/Saerbeck, 08. Juli 2024 Premiär för vår innovativa teknik – heißt auf Schwedisch Premiere für unsere innovative Technologie! Gemeint ist die innovative Gasaufbereitungstechnik EnviThan der EnviTec Biogas AG. Die hundertfach erfolgreich erprobte Technik kann nun ihre sämtlichen Vorteile erstmals in Schweden unter Beweis stellen. „Mit unserem Markteintritt in Schweden unterstreichen wir einmal mehr unsere gesamtheitliche Expertise und Flexibilität in Europa“, sagt Maurice Markerink, Geschäftsführer des EnviTec Anlagenbaus.



Die Vårgårda-Herrljunga Biogas AB setzte bereits 2013 auf die grüne Erfolgskombination Biogas plus Membrantechnologie. Nun erweitert der Kunde die Biogasanlage mit einer weiteren Biomethananlage, die dann auch die vorgeschriebene DIN-Norm für Fahrzeugkraftstoff erfüllen wird. Die Nennkapazität der neuen Gasaufbereitungsanlage beträgt 402 Nm³ pro Stunde Biomethan, allerdings ist sie schon vorbereitet für eine Erweiterung auf eine Kapazität von bis zu 566 Nm³ pro Stunde Biomethan.

„Bei der Auswahl der zweiten Gasaufbereitung hat der Kunde einen gründlichen Vergleich des Stromverbrauchs, des Rohgasaufbereitungsdesigns und des Qualitätsniveaus vorgenommen – und wir konnten mit unserer EnviThan-Technologie überzeugen“, so Markerink stolz! Zum Lieferumfang gehören eine komplett Skid-basierte Rohgasaufbereitung, die kurze Montagezeiten vor Ort ermöglicht. Ebenfalls im Portfolio ist eine effiziente zweistufige Gaskühlung, sowie die von EnviTec entwickelte EnviTec Remote und Anlagensteuerung.

Biomethan als grüner Kraftstoff

Die Anlage ist an ein vier Kilometer langes, lokales 4 bar Gasnetz angeschlossen, das mit einer Hochdruckstation verbunden ist – in ihr wird der Druck auf 250 bar erhöht. Das grüne Multitalent Biomethan kann dann in mobile Behälter gefüllt und an eine CNG-Tankstelle geliefert werden, wo es künftig vertankt wird. Das von Evonik Industries und EnviTec entwickelte Verfahren ist besonders umweltschonend, denn es macht sich die unterschiedliche Größe und Durchtrittsgeschwindigkeit von Gasmolekülen zunutze: da Kohlendioxidmoleküle kleiner sind als Methanmoleküle, können diese wesentlich schneller durch die Membran wandern. An deren Hochdruckseite verbleibt das Methan, währenddessen die CO2-Moleküle des Biogases passieren. Die Gasaufbereitung erfordert so weder Chemikalien noch Wasser oder andere Hilfsmittel. Das produzierte Biomethan kann nun überall dort genutzt werden, wo auch Erdgas zum Einsatz kommt – auch im Kraftstoffbereich, wie hier in Schweden.

EnviTec Biogas verfügt als Anlagenbauer bereits seit 9 Jahren über Erfahrungen auf dem skandinavischen und baltischen Markt. „Unsere Anlagen in Dänemark laufen durchweg stabil und auch unsere 4 Jahre alten Anlagen in Estland ziehen nach wie vor Neukunden an“, berichtet Markerink. Aktuell vermeldete der aus Lohne und Saerbeck weltweit agierende Mittelständler den Baustart seiner 100. EnviThan-Anlage, die künftig auf der dänischen Insel Fünen dazu beitragen wird, die Klimawende voranzutreiben.



Über die EnviTec Biogas AG

Die EnviTec Biogas AG deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Biogas ab: Dazu gehören die Planung und der Bau von Biogasanlagen und Biogasaufbereitungsanlagen ebenso wie deren Inbetriebnahme. Das Unternehmen übernimmt bei Bedarf den biologischen und technischen Service und bietet die Betriebsführung an. EnviTec betreibt 87 eigene Anlagen und ist damit aktuell der größte Biogasproduzent Deutschlands. Die Geschäftstätigkeit umfasst zudem die Produktion und die Vermarktung von klimaneutralem Kraftstoff (Bio-LNG) für den Transportsektor und flüssigem Kohlendioxid (LCO2) in Lebensmittelqualität. Das Unternehmen ist weltweit in 16 Ländern mit eigenen Gesellschaften, Vertriebsbüros, strategischen Kooperationen und Joint Ventures vertreten. Im Jahr 2023 erzielte die EnviTec-Gruppe einen Umsatz von 416,8 Mio. Euro und ein EBT von 88,2 Mio. Euro. Insgesamt beschäftigt die Gruppe derzeit rund 690 Mitarbeitende. Seit Juli 2007 ist die EnviTec Biogas AG an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Kontakt:

Katrin Hackfort

EnviTec Biogas AG

Telefon: +49 25 74 88 88 - 810

E-Mail: ir@envitec-biogas.de

08.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: EnviTec Biogas AG Industriering 10a 49393 Lohne Deutschland Telefon: +49 (0) 44 42 - 80 65 0 Fax: +49 (0) 44 42 - 80 65 103 E-Mail: info@envitec-biogas.de Internet: www.envitec-biogas.de ISIN: DE000A0MVLS8 WKN: A0MVLS Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1941461

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1941461 08.07.2024 CET/CEST