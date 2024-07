Der Dax ist noch rund 1,3 Prozent von seinem Allzeithoch entfernt, während der S&P 500 und der Nasdaq 100 gestern wieder neue Rekordhochs erreichten. Auch der japanische Nikkei 225 erklomm während des Handels einen neuen Höchststand.

Mit Spannung dürften die Börsianer am Dienstag auf die US-Notenbank Fed schauen.

Die gesamte Aufmerksamkeit gilt heute wohl Fed-Chef Jerome Powell.

Der Fed-Chef stellt sich einer halbjährlichen Anhörung im US-Kongress. Kritische Fragen an den oberste Notenbanker der USA werde es wohl mit Blick auf die noch immer hohe Inflation in den USA geben, prognostiziert die Helaba. Grundsätzlich stehe die Tür für eine erste Zinssenkung in den USA aber offen, der Markt setze derzeit auf einen solchen Schritt im September. Im weiteren Wochenverlauf werden daher dann vor allem Daten zu den US-Verbraucherpreisen im Fokus stehen.

Vor dem Auftritt Powells dürfte sich an den Börsen nicht viel tun. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,1 Prozent auf 18.454 Punkte.

Die BMW-Aktie profitierte im vorbörslichen Handel mit plus 1,4 Prozent von einer Kaufempfehlung der Großbank HSBC, während Mercedes-Benz mit einem Minus von gut zwei Prozent unter einer negativen Studie der Bank of America litten.

Ein negativer Kommentar der Bank Exane BNP Paribas ließ die DWS-Aktie des Vermögensverwalters DWS um 1,5 Prozent fallen.

Wall Street: Nasdaq 100 und S&P 500 mit neuen Allzeithochs

Die US-Börsen haben am Montag ihre Rekordjagd verhalten fortgesetzt. Die Anleger blieben grundsätzlich zuversichtlich, nachdem am Freitag der monatliche Arbeitsmarktbericht der Notenbank Argumente für eine erste Zinssenkung noch vor der Präsidentschaftswahl im November geliefert hatte.

Der S&P 500 erreichte während des Handels mit 5.583 Punkten und der Nasdaq 100 mit 20.455 Punkten neue Höchststände.

Auch der Nikkei 225 mit neuem Rekordhoch

In Asien hat die japanische Börse am Dienstag positiv den Ton angegeben. In Tokio ging die Rekordrally weiter, denn der Nikkei 225 erreichte gestützt auf Tech-Werte erneut eine Bestmarke. Kurz vor Schluss legte er 2,2 Prozent zu. Das Gesamtbild im Raum Asien-Pazifik war aber gemischt, wie Gewinne in Australien sowie verhaltene China-Börsen zeigen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 Hang Seng CSI 300

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 131,19 -0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,514 -0,18 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,284 +0,42 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0830 +0,06 Prozent USD / JPY 160,95 +0,07 Prozent EUR / JPY 174,31 +0,13 Prozent

Rohöl

Sorte Preis Veränderung Brent 85,53 USD -0,22 USD WTI 82,11 USD -0,22 USD

