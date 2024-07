Die meistgehandelten Produkte: US-Tech is back!

Nach einem gestrigen Kursverlust startete der DAX® mit leichten Gewinnen in den Handel, steht jedoch weiterhin unter Druck. Der französische Aktienmarkt belastet den DAX®, da der CAC40® um 1,6 Prozent absackte und damit auch den deutschen Leitindex nach unten zog. Im Fokus der Anleger stehen heute vor allem amerikanische Tech-Werte. So zum Beispiel der Chipgigant Nvidia, der EV-Hersteller Tesla, aber auch der FIN-Software Entwickler Intuit.

Nach dem Rücksetzer Mitte Juni deutet sich bei NVIDIA eine Erholung an. Das gestrige Kursplus an der Wall Street sorgte heute für eine starke Nachfrage nach Call-Produkten. Die Aktie von ASML erreichte am Montag erstmals die Marke von 1.000 Euro, nachdem positive Kommentare zu den Aussichten des Hauptkunden TSMC veröffentlicht wurden. ASML profitierte von der starken Nachfrage nach fortschrittlichen Chips. Das sehen die Anleger genauso und nahmen Long Positionen ein. Bei Gold zeigten sich die Investoren heute hingegen skeptisch und kauften Put Optionsscheine.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD3P2K 4,42 18270,00 Punkte 18701,725376 Punkte 39,48 Open End DAX® Call HD6ZQW 1,47 18265,00 Punkte 18151,475524 Punkte 142,07 Open End Gold Put HD726T 0,85 2372,37 USD 2380,00 USD 238,20 Open End DAX® Call HD11T6 16,84 18265,00 Punkte 16597,085883 Punkte 10,88 Open End DAX® Put HD3P2R 5,01 18270,00 Punkte 18761,763026 Punkte 34,74 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.07.2024; 09:18 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Intuit Call HD545U 7,01 650,42 USD 650,00 USD 8,14 19.03.2025 DAX® Put HD4YMW 0,40 18261,00 Punkte 18000,00 Punkte 392,60 16.07.2024 Tesla Call HC69RF 4,62 262,37 USD 250,00 USD 5,58 18.12.2024 Airbnb Call HC7H99 2,59 152,47 USD 135,00 USD 5,27 15.01.2025 ASML Holding Call HD573X 24,33 982,30 EUR 850,00 EUR 3,96 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.07.2024; 09:28 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Dax® Short HC978C 0,49 18243,00 Punkte 19539,220377 Punkte -14 Open End Nvidia Long HD339A 24,20 131,44 USD 65,71579 USD 2 Open End Dax® Short HC73RJ 1,11 18260,92 Punkte 20060,306223 Punkte -10 Open End Nvidia Long HD6C10 5,64 131,44 USD 114,990484 USD 8 Open End Meta Long HD2RXS 11,38 529,98 USD 353,443012 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.07.2024; 09:31 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!