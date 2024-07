IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Surfe verpflichtet Lloyd Rayner, ehemalige Führungskraft bei Google Cloud, als Chief Revenue Officer

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Surfe verpflichtet Lloyd Rayner, ehemalige Führungskraft bei Google Cloud, als Chief Revenue Officer

PARIS, FRANKREICH / ACCESSWIRE / 10. Juli 2024 /Surfe, die Prospecting Engine für Vertriebsteams, gab heute die Ernennung von Lloyd Rayner zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt. Rayner, der früher ein Team von wachstumsstarken Marketingspezialisten bei Google Cloud leitete, um eine Pipeline im Wert von 1,5 Milliarden $ pro Jahr zu generieren, bringt umfangreiche Erfahrung in der Führung von Nachfrage schaffenden Wachstumsbetrieben mit.

Lloyds Aufnahme in das Surfe-Team ist unsere bisher wichtigste Neueinstellung, so David Chevalier, CEO von Surfe. Das Abwerben von Talenten bei einem Branchenriesen wie Google ist für uns ein großer Erfolg. Die Tatsache, dass Lloyd während seiner Tätigkeit einen so großen Einfluss auf die Arbeitsweise von Google Cloud hatte, ist etwas, was uns wirklich beeindruckt. Lloyds Know-how wird Surfe in die Lage versetzen, eine revolutionäre Engine für die Kundengewinnung zu entwickeln, die die Ergebnisse für jedes Vertriebsteam weltweit fördert.

Während seiner Tätigkeit bei Google Cloud arbeitete Rayner mit über 200 BDRs zusammen, um den Outbound-Telesales-Kanal von 0 auf 500 Millionen $ pro Jahr zu skalieren. Rayner hat eine Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Wachstumsprozessen für Google Cloud, die bei der Vertriebsautomatisierung führend sind. Dazu gehört auch die Entwicklung von KI- und generativen KI-Programmen zur Transformation von Marketing- und Vertriebsprozessen.

Surfe möchte diesen Innovationsgeist nutzen, um die Art und Weise weiterzuentwickeln, wie es seinen Kunden sein branchenrevolutionierendes Produkt anbietet, und um nachhaltiges Wachstum zu fördern.

Bei Google Cloud habe ich aus erster Hand gesehen, wie Surfe den täglichen Workflow der Vertriebsmitarbeiter beeinflusst, so Rayner. Gemeinsam haben wir fast 700 Vertriebsmitarbeiter für die Neukundengewinnung (Prospecting) und Datenanreicherung rekrutiert und so Produktivität und Effektivität massiv verbessert. Dies ist ein Teil des Grundes, warum wir in der Pipeline von Google Cloud ein solch nachhaltiges Wachstum vorantreiben konnten. Ich habe auch gesehen, dass Surfe viele der Dinge entwickelt hat, an denen ich für Google gearbeitet habe. Der Unterschied ist jetzt, dass wir sie gemeinsam für alle in einem viel größeren Maßstab kreieren können.

Rayners Ernennung unterstreicht Surfes Engagement, Spitzentalente zu verpflichten und sein Führungsteam zu stärken, um seine Mission zu erreichen: Die Entwicklung einer neuen Prospecting Engine, die den Vertrieb revolutioniert.

Über Surfe

Surfe ist eine Vertriebs-Engine, die die Neukundengewinnung (Prospecting) von Anfang bis Ende abwickelt. Surfe stellt sicher, dass Vertriebsteams die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ansprechpartner senden. Verbinden Sie jetzt mithilfe von Surfe Ihr CRM mit LinkedIn.

Surfe ist 2 Wochen lang kostenlos - Starten Sie jetzt.

