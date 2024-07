Original-Research: Alexanderwerk AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Alexanderwerk AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu Alexanderwerk AG Unternehmen: Alexanderwerk AG ISIN: DE000A37FTW0 Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2023 Empfehlung: Kaufen seit: 10.07.2024 Kursziel: 21,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 09.11.2022, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen 2023 erneut deutlich über den Erwartungen abgeschlossen Trotz der weltweit anhaltend herausfordernden Rahmenbedingungen und der zunehmenden konjunkturellen Abkühlung in der zweiten Jahreshälfte konnte die Alexanderwerk AG das Geschäftsjahr 2023 abermals deutlich sowohl über den eigenen Planungen als auch unseren Schätzungen abschließen. An der sehr erfreulichen Entwicklung sollen auch die Anteilseigner über eine um ein Drittel auf 1,00 Euro je Aktie erhöhte Dividende partizipieren. Dies bedeutet auf Basis des aktuellen Börsenkurses eine sehr attraktive Ausschüttungsrendite von 5,9 Prozent. Nach den starken Vorjahreszahlen fiel die Guidance für 2024 mit einer Umsatz- und EBIT-Erwartung auf dem Niveau des vorletzten Geschäftsjahres recht zurückhaltend aus. Dabei hat der Vorstand berücksichtigt, dass sich der bereits 2023 leicht rückläufige Trend bei den Bestelleingängen auch zum Beginn des laufenden Jahres fortsetzte. Gleichwohl verfügte die Alexanderwerk-Gruppe Anfang 2024 mit einem Orderbestand von 24,3 Mio. Euro immer noch über sehr gut gefüllte Auftragsbücher. Zudem ist auch zu berücksichtigen, dass der Konzern als im Projektgeschäft tätiger Spezialmaschinenbauer immer gewissen Umsatz- und Ergebnisschwankungen unterliegt. Trotz allem gehen wir jedoch davon aus, dass der Unternehmensausblick für 2024 wie gewohnt sehr vorsichtig formuliert ist. Daher haben wir unsere Schätzungen vor allem auf der Ergebnisseite wieder ein Stück über der Guidance angesetzt. Aufgrund ihrer Positionierung als internationaler Nischenplayer mit attraktiven Zielbranchen wie Chemie-, Pharma-, Lebensmittelindustrie und LifeScience sowie der erarbeiteten Wettbewerbsvorteile hat sich die Alexanderwerk-Gruppe in den letzten Jahren als sehr resilient gegenüber diversen makroökonomischen Störfeuern erwiesen. Daher sind wir zuversichtlich, dass sich der Remscheider Spezialmaschinenbauer auch künftig weitgehend unabhängig von dem aktuell deutlich eingetrübten Branchenumfeld entwickeln und - abgesehen von den projektgeschäftsimmanenten Schwankungen - weiterhin nachhaltig profitabel wachsen kann. Zudem verfügte der Alexanderwerk-Konzern zum Geschäftsjahresende mit einer Eigenkapitalquote von 56,2 Prozent, einer Barliquidität von 9,4 Mio. Euro und einer Netto-Cash-Position (ohne Leasingverbindlichkeiten) von 8,3 Mio. Euro unverändert über sehr solide Bilanzverhältnisse. Dabei wurden - wie in den Vorjahren - im gesamten Berichtszeitraum keine Inanspruchnahmen der vorhandenen Kreditlinien erforderlich. Bei Ansatz unseres leicht auf 21,00 Euro erhöhten Kursziels bietet die Alexanderwerk-Aktie dem Anleger derzeit ein Kurspotenzial von knapp 24 Prozent. Daher empfehlen wir unverändert, den Anteilsschein des Remscheider Traditionsunternehmens zu "kaufen". Zudem weist der Titel auf Basis unserer Dividendenschätzungen auch zukünftig weiterhin eine attraktive Ausschüttungsrendite im Bereich um 5 Prozent auf. Angesichts der oft sehr geringen Handelsliquidität sollten Orders in der Aktie immer mit einem Limit erteilt werden. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30185.pdf

