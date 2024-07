EQS-Adhoc: PIERER Mobility AG: Veränderungen im Vorstand

EQS-Ad-hoc: PIERER Mobility AG / Schlagwort(e): Personalie

PIERER Mobility AG: Veränderungen im Vorstand



11.07.2024 / 17:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) Ad hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR

Wels, 11. Juli 2024

PIERER Mobility AG: Veränderungen im Vorstand

Die Vorstandsmandate von Herrn Viktor Sigl als Chief Financial Officer (CFO) der PIERER Mobility AG und der KTM AG wurden im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat für beide Gesellschaften beendet.

Der Aufsichtsrat der PIERER Mobility AG dankt Herrn Sigl für sein langjähriges Engagement für die PIERER Mobility-Gruppe. Die bisherigen Agenden und Aufgaben von Herrn Viktor Sigl werden interimistisch von Herrn Stefan Pierer, CEO, übernommen.

Der Aufsichtsrat hat weiters beschlossen, mit Wirkung zum 1. September 2024 Herrn Gottfried Neumeister als weiteres Vorstandsmitglied der PIERER Mobility AG und der KTM AG zu bestellen, um die CEO-Agenden zu unterstützen. Herr Neumeister war von März 2012 bis Juni 2023 in leitenden Positionen, unter anderem als Co-CEO, bei der DO & CO Aktiengesellschaft tätig. Zuvor hat Herr Neumeister gemeinsam mit Niki Lauda flyniki gegründet und war als Geschäftsführer für den erfolgreichen Aufbau des Luftfahrtgeschäfts (bis zum Verkauf an die Air Berlin) verantwortlich.

Für weitere Informationen:

Investor Relations

Hans Lang

Tel.: +43 676 4140945

E-Mail: ir@pierermobility.com

Website: www.pierermobility.com

ISIN: AT0000KTMI02; Valorennummer (Schweiz) 41860974; Wertpapierkürzel: PKTM; Bloomberg: PKTM SW, PKTM AV; Reuters: PKTM.S, PKTM.VI

Ende der Insiderinformation

11.07.2024 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com





Sprache: Deutsch Unternehmen: PIERER Mobility AG Edisonstrasse 1 4600 Wels Österreich Telefon: +43 (0) 7242 69 402 E-Mail: ir@pierermobility.com Internet: www.pierermobility.com ISIN: AT0000KTMI02 WKN: A2JKHY Börsen: SIX, Wiener Börse EQS News ID: 1944675

Valorennummer (Schweiz): 41860974 Wertpapierkürzel: PKTM Bloomberg: PKTM SW; PKTM AV Reuters: PKTM.S; PKTM.VI

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1944675 11.07.2024 CET/CEST