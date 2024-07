Börse am Morgen 12.07.2024

Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag kurz nach der Eröffnung zunächst erneut gestiegen, gab aber zügig das Gros der Kursgewinne wieder ab und fiel in den Bereich der gestrigen Schlusskurses um 18.537 Punkte. Die Euphorie zum Handelsstart verpuffte recht zügig. Der S&P500 und der Nasdaq100 hatten gestern recht negativ auf die Konsumentenpreise reagiert.

Hugo Boss-Aktie gefragt

Größere Bewegungen bei den Einzeltiteln am deutschen Aktienmarkt gab es in der ersten Handelsstunde nicht. Hugo Boss war mit einem Plus von 2,3 Prozent bereits größter Gewinner im HDAX, gefolgt von Delivery Hero.

Süss Micro geben nach

Die Papiere des Anlagenbauers für die Chip-Branche Süss Microtec hatten am Vortag kräftig zugelegt und sind heute mit einem Minus von knapp 5 Prozent aktuell größter Verlierer im HDAX. (mit Material von dpa-AFX)