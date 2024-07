S&P 500® - 2023 vs. 2024: Konvergenz und Divergenz

Eine Korrektur – wie im Vorjahr – würde zur aktuell heißgelaufenen Marktverfassung des S&P 500® passen. Die aktuelle Rekordjagd – inklusive 40 neuer Allzeithochs im bisherigen Jahresverlauf und sechs weißer Wochenkerzen in Folge – quittiert beispielsweise der RSI mit einem Wert von fast 82, d. h. der Oszillator ist auch im historischen Kontext massiv überhitzt. Gleiches gilt für den RSI auch bei wöchentlicher Berechnungsweise. Eine mögliche Verschnaufpause harmoniert dagegen weniger gut mit den zyklischen Rahmenbedingungen, denn gerade das US-Wahljahr zeigt in den heißen Sommermonaten des 3. Quartals oftmals eine besondere Stärke. Besser passt der typische Verlauf gemäß US-Präsidentschaftszyklus „auf Strecke“, denn die Hochphase des US-Wahlkampfes scheint historisch betrachtet einen positiven Einfluss auf die Börse zu haben. In diesem Kontext könnte dem S&P 500® eine weitere Auswertung, welche wir zuletzt veröffentlicht hatten, unter die Arme greifen. Wenn die amerikanischen Standardwerte im 1. Halbjahr zweistellig zulegten, dann folgen in der 2. Jahreshälfte nochmals überdurchschnittliche Kursgewinne von mehr als 6 % (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 1. Juli).

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

