S&P 500® - Vorstoß in „uncharted territory”

Dank eines starken Schlussspurts notiert der S&P 500® nach dem 1. Halbjahr inzwischen 5 % im Plus. Der dynamischen Rally seit dem zyklischen Tief von Anfang April bei 4.835 Punkten ist es zudem zu verdanken, dass mittlerweile ein neues Rekordhoch (6.215 Punkte) zu Buche steht (siehe Chart). Der Vorstoß in „uncharted territory” sorgt für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt. Doch es gibt noch eine weitere Dimension: Damit kann der Einbruch vom Frühjahr nicht nur als lehrbuchmäßiger Pullback an die alten Ausbruchsmarken, sondern die gesamte Kursentwicklung der letzten Jahre als nach oben aufgelöste Tradingrange interpretiert werden. Zusammen mit der im Mai vervollständigten V-Formation liegen also eine ganze Reihe von konstruktiven Chartsignalen vor. Rein rechnerisch ergibt sich aus dem V-Muster ein mittelfristiges Kursziel von 6.600 Punkten. Als besonderes „Highlight“ werten wir das gestrigen „golden cross“ – also das positive Schnittmuster zwischen der 50-Tages-Linie und dem längerfristigen 200-Perioden-Pendant (akt. bei 5.846/5.836 Punkten). Das spiegelbildliche Phänomen – das „death cross“ – von Anfang April zog ein großes mediales Echo nach sich. Das ist jetzt, im positiven Fall, nicht der Fall – ein gutes Zeichen.

S&P 500® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

