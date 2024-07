Trading-Chance Berkshire Hathaway B: Diese Aktie könnte jetzt durchstarten

Werbung

Wenn Hightech-Aktien laufen wie geschnitten Brot, machen sich viele über breit aufgestellte, eher konservative Depots keine Gedanken. Doch genau diese Art zu investieren hat Börsen-Legende Warren Buffett zum erfolgreichsten Investor von allen gemacht. Und dessen erinnern sich die Akteure schnell, wenn das mit den Hightech-Aktien auf einmal anders läuft als gedacht, so wie gestern. Berkshire Hathaway ist die Buffett-Aktie ... und sie lief bereits gestern auffallend gut.

Berkshire Hathaway ist die Investment-Holding von Warren Buffett. Es gibt zwei Aktien von dieser Holding. Die traditionelle A-Aktie, die sich in den vergangenen 35 Jahren im Kurs verhundertfacht hat und derzeit unerschwingliche 629.000 US-Dollar pro Stück kostet. Und die B-Aktie, die in den Neunzigern geschaffen wurde, um auch eine Buffett-Aktie für den normalen Investor zu haben. Diese Berkshire Hathaway B-Aktie ist auch im marktbreiten S&P 500-Index notiert und Basis unserer heutigen Trading-Chance.

Raus aus Tech, rein in die „Old Economy“ ... war das gestern der Beginn eines Trends?

Die ganz großen Technologietitel, vor allem die, die noch zusätzlich durch den KI-Hype befeuert wurden, sind in den vergangenen Wochen und Monaten immer schneller gestiegen. Irgendwann musste das zu einer Korrektur führen. Aber dass das gestern passierte, kam vom Zeitpunkt her eher überraschend. Und nicht nur das: Wohin ein Gutteil des aus den Tech-Titeln abgezogenen Geldes floss, dürften auch viele nicht erwartet haben: Neben Gold und Anleihen floss auffallend viel Kapital in konservative Branchen und/oder Small Caps.

Die waren in den vergangenen Monaten durch die Hightech-Hausse in den Hintergrund getreten, sind oft noch relativ günstig bewertet und bieten im Fall einer unter Druck geratenden US-Konjunktur mehr Stabilität als die überkauften und oft untypisch teuer bewerteten Technologieaktien. Und genau dieser konservative Ansatz ist Basis der Investments von Warren Buffet und damit von Berkshire Hathaway. Und dass man sich dieser allen bekannten Aktie der Börsenlegende auch umgehend erinnerte, als die Tech-Aktien abrutschten, sehen wir im Chart:

Beeindruckender Impuls in Richtung des bisherigen Hochs

Die Berkshire Hathaway B-Aktie legte, während der Nasdaq 100 gestern 2,24 Prozent verlor, um 1,2 Prozent zu. Das ist kein riesiger Sprung, aber wir sprechen hier ja auch von einer riesigen Holding mit mehrheitlich konservativen Titeln darin. Und aus rein charttechnischer Sicht ist hier auch dieser kleine Anstieg einiges wert, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Berkshire Hathaway B ist dadurch aus einer Dreiecksformation nach oben ausgebrochen, indem der Kurs über die im Februar etablierte Abwärtstrendlinie stieg. Dadurch wurden in einem Aufwasch auch die Zwischenhochs seit Mai überboten, während der im Chart unten mit eingeblendete Trendfolgeindikator MACD ein bullisches Signal zeigt. Jetzt, da Warren Buffetts Investment-Tugenden mit einem Schlag wieder interessant wirken, könnte diese Aktie durchstarten ... hier das Long-Zertifikat, mit dem wir diese Trading-Chance umsetzen würden:

Long-Trade mit Stop Loss knapp unter der Trading-Range

Für diese Trading-Chance stellen wir Ihnen ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 336,614 US-Dollar aktuell einen Hebel von 5,0 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 393 US-Dollar platzieren, das würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0890 USD einem Kurs von ca. 5,15 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Berkshire Hathaway Long-Zertifikats lautet HC62GG.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 424,52 US-Dollar, 430,00 US-Dollar

Unterstützungen: 403,82 US-Dollar, 395,66 US-Dollar, 384,58 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Berkshire Hathaway

Basiswert Berkshire Hathaway WKN HC62GG ISIN DE000HC62GG0 Basispreis 336,614 US-Dollar K.O.-Schwelle 336,614 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent BNP Paribas Hebel 5,0 Stop Loss Zertifikat 5,15 Euro

