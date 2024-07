Wenn der CEO nicht der wichtigste Insider eines Unternehmens ist

Lieber Aktiensegler,

wer ist für den Erfolg eines Unternehmens am wichtigsten? Viele werden mit Sicherheit an den CEO denken. Der CEO ist für die Gesamtstrategie und den operativen Erfolg verantwortlich. Er sollte eine Vision besitzen. Wenn wir von frühen Growth-Stories sprechen, so ist es ratsam, dass es sich sogar um den Gründer handelt. Das kann einen entscheidenden Unterschied ausmachen.

In vielen Fällen mag das richtig sein. Ich glaube jedoch, dass es einige Fälle gibt, in denen der CEO nicht der wichtigste Insider eines Unternehmens ist. Betrachten wir das anhand eines Beispiels, bevor wir überlegen, warum das eigentlich wichtig ist.

Nintendo: Nicht der CEO ist am wichtigsten!

Bei der Aktie von Nintendo bin ich geneigt zu sagen: Der CEO mag wichtig sein, aber er ist nicht entscheidend. Bei dem Top-C-Level-Manager handelt es sich derzeit jedenfalls um Shuntaro Furukawa. Keine Frage: Er ist für die Gesamtstrategie und auch für die neue Konsole, den Nachfolger der Switch, irgendwo verantwortlich. Für mich ist eine andere Personalie jedoch von deutlich größerer Bedeutung.

Der Erfolg von Nintendo ist für mich vor allem auf Shigeru Miyamoto zurückzuführen. Falls dir das nichts sagen sollte: Dabei handelt es sich um den Vater von Kult-Figuren und Franchises wie Super Mario, Link aus The Legend of Zelda oder auch den Schöpfer von Pikmin. Kurzum: das kreative Genie, das im Videospielebereich dafür gesorgt hat, dass Nintendo eine starke Wettbewerbsposition mit vielen starken Marken besitzt.

Shigeru Miyamoto war kurzfristig zwar sogar ein Interims-CEO, mittlerweile operiert der Funktionär aber wieder in dem Bereich, den er am besten kann: der Erstellung und Überwachung von Videospielen. Wobei es primär um die Reihen geht, die er als Schöpfer ins Leben gerufen hat.

Nintendo ist für mich ein wichtiges Beispiel dafür, was Erfolg ausmacht. Viele CEOs mögen Konsolen mitentwickelt und das Unternehmen geleitet haben. Die Videospiele wie Super Mario, The Legend of Zelda, Pikmin und viele weitere Namen stehen jedoch für den zeitlosen Erfolg über Jahrzehnte hinweg. Sie sind mit Shigeru Miyamoto eng verknüpft. Deshalb sage ich: Er ist wichtiger als der aktuelle CEO oder viele der vergangenen Leiter des japanischen Videospieleproduzenten.

Es geht mir nicht um Nintendo

Mein Anliegen ist jedoch nicht, dir die Nintendo-Aktie schmackhaft zu machen. Mir geht es primär um etwas anderes: Dass wir als Investoren die wichtigsten Funktionäre kennen sollten und müssen. Es können die CEOs sein. Gerade wenn sie Gründer sind und eine Vision und einen klaren, langfristigen Wachstumspfad verfolgen, so ist das möglich. Auch hier gilt: In vielen Fällen ist das mit Sicherheit der Fall.

Aber unsere Analyse als weitsichtige Investoren sollte nicht beim CEO stoppen. Gerade bei Nintendo ist die Kreativentwicklung beispielsweise von Miyamoto abhängig. Die musikalische Entwicklung, die für das Ambiente vieler Spiele sorgt, sogar noch von einem anderen Namen. Nämlich: Koji Kondo.

Überlege dir daher stets, welcher Name mit dem Erfolg eines Unternehmens stark verknüpft ist. Sowie auch: Was passiert, sollte derjenige nicht mehr für das Unternehmen arbeiten. Und wie sichergestellt ist, dass die wichtigsten Insider auch stets den Erfolg eines Unternehmens mittragen.

Auf die wichtigsten Menschen hinter hervorragenden Aktien und viele Grüße,

Vincent Uhr

Chefredakteur Aktienwelt360

