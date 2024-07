Schockwelle an den Märkten? Attentat auf Donald Trump – Auswirkungen und Reaktionen

► Darum geht's im Video: In dieser Woche erleben wir eine neue Dynamik an den Finanzmärkten, ausgelöst durch das Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Martin Utschneider (Finanzethos GmbH) analysieren, wie die Märkte auf dieses dramatische Ereignis reagieren. Trotz der brisanten Nachrichten zeigt sich der Volatilitätsindex relativ stabil, was auf eine unerwartete Coolness der Märkte hinweist. Martin Utschneider bietet fundierte Einschätzungen und gibt einen Ausblick auf die potenziellen Auswirkungen auf die Märkte.



Timestamps:

00:00 ► Einführung

00:00 ► Märkte reagieren auf das Attentat auf Donald Trump

04:08 ► S&P 500 zeigt sich unbeeindruckt

09:17 ► Goldpreis unbeeindruckt von den Ereignissen

10:31 ► Bitcoin mit volatiler Kursentwicklung

13:30 ► Aktie von Nvidia mit starker Kursentwicklung

16:18 ► Abmoderation



🕐 Das Video wurde am 15. Juli 2024 um 17:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.