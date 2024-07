Direkt zum Video auf YouTube

Bitcoin verzeichnet einen dynamischen Anstieg von drei Prozent, was unter anderem auf das Attentat auf Donald Trump zurückzuführen ist. Der ehemalige US-Präsident und Befürworter des Kryptosektors strebt danach, die USA als führenden Akteur am Kryptomarkt zu positionieren. Eine Aufwärtssequenz der Aktie ist erkennbar und die letzte Trendlinie wurde überschritten. Mehr dazu erfahrt ihr in der heutigen Videoanalyse von Martin Goersch.