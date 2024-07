APA ots news: Vienna Insurance Group mit Toprating "A+" und stabilem Ausblick

Wien (APA-ots) - Die internationale Ratingagentur Standard & Poors (S&P) hat die Vienna Insurance Group (VIG) mit einem hervorragenden Rating von "A+" und stabilem Ausblick bewertet. Damit zählt die VIG zu den Unternehmen mit dem besten Rating im Leitindex der Wiener Börse. Auch das "A+" Rating mit stabilem Ausblick der gruppeneigenen Rückversicherungsgesellschaft VIG Re mit Sitz in Prag wurde bestätigt. Zwtl.: Robuste Kapitalausstattung als Ratingstärke Seit Ende 2023 analysiert Standard & Poors das risikobasierte Kapital von Versicherungen auf Basis eines neuen Kapitalmodells. Auch nach diesen adaptierten Kriterien weist die VIG eine beträchtliche Kapitalüberdeckung in einem extremen Stressszenario auf dem höchsten Konfidenzniveau von 99,99% aus. Als Bestätigung der Kapitalstärke und des Topratings nennt S&P die sehr gute Performance der Gruppe im Jahr 2023, die sich unter anderem durch solide versicherungstechnische Ergebnisse, eine stabile Combined Ratio sowie eine vergleichsweise hohe Neugeschäftsmarge in der Lebens- und Krankenversicherung ergibt. Ebenso hat laut S&P die strikte Verfolgung eines konservativen Kapital- und Finanzmanagements zur deutlichen Kapitalüberdeckung und zum reibungslosen Übergang auf IFRS 17 beigetragen. Zwtl.: Hohe Diversifizierung und disziplinierte Risikopolitik Zusätzlich zur robusten Kapitalausstattung führt die Ratingagentur auch die Markführerschaft der VIG in Österreich und mehreren Ländern in Zentral- und Osteuropa an. Darüber hinaus werden das breit diversifizierte Versicherungsportfolio mit ausgeprägten Vertriebskapazitäten sowie die Bankassurance-Kooperation mit der Erste Group genannt. Auch die konservative Rückversicherungsstrategie, welche die Naturkatastrophenschäden der Gruppe aus diversen Unwetterereignissen in Österreich und CEE begrenzt, wird positiv hervorgehoben. Zwtl.: Stabiler Ausblick Für den stabilen Ausblick spricht laut S&P die führenden Marktpositionen zahlreicher VIG-Gesellschaften in Österreich und mehreren CEE-Ländern. Die Ratingagentur geht davon aus, dass die VIG ihre Wachstumschancen auch in den nächsten zwei bis drei Jahren nutzen wird. Auf Basis dieser Kapitalausstattung und ihres erfolgreichen Geschäftsmodells ist die Vienna Insurance Group bestens positioniert, um am überproportionalen Wachstum der CEE-Region zu partizipieren und ihre Kund:innen als starker Partner zu begleiten. Rückfragehinweis: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Schottenring 30, 1010 Wien public.relations@vig.com Karin Kafesie, Tel: +43 (0)50 390-21211, karin.kafesie@vig.com Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7674/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0043 2024-07-16/10:07