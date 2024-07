Nach dem schwächeren Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag angesichts der andauernden politischen Unsicherheit nochmals etwas nachgeben. Der X-Dax signalisierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Auftakt 0,4 Prozent tiefer auf 18.520 Punkte.

Durch einen weiteren Rücksetzer am Dienstag könnte der versuchte Bruch des seit Mitte Mai gültigen Korrekturtrends zu einem Fehlausbruch werden. Bislang wartet der Dax noch auf eine Bestätigung, aktuell jedenfalls droht er wieder unter diese Trendlinie zurückzufallen. Am Freitag war der Leitindex auf das höchste Niveau seit Anfang Juni gestiegen, weshalb manch ein Börsianer ihn schon auf dem Weg zur Bestmarke von 18.892 Punkten sah.

Trotz Rekorde: Keine Impulse von der Wall Street

Von der Wall Street kommt trotz weiterer Rekorde im Dow Jones und S&P 500 kein frischer Schwung. Die Tageshochs fielen hier etwa mit dem europäischen Handelsende zusammen, und anschließend schmolzen die Gewinne merklich ab. Die Rekordrally an der Nasdaq-Börse war in den vergangenen Tagen schon ins Stocken geraten.

Mit den Kursgewinnen in New York, aber erhöhter Vorsicht in Europa und Asien beginnen die Anleger laut Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners damit, "eine erneute Präsidentschaft von Donald Trump einzupreisen". Denn höhere Zölle könnten den Warenaustausch mit Europa und China massiv beeinträchtigen, erwähnte er. Den Dax sieht er im "üblichen Sommerloch", was sich am Vortag in besonders niedrigen Umsätzen widergespiegelt habe.

Einzelwerte im Überblick

Auf Unternehmensseite steht am Dienstag Hugo Boss negativ im Blick. Am Vortag war die Aktie schon unter den schwächsten Werten im MDax, am Dienstag ging es vorbörslich weiter um 7,3 Prozent bergab. Ein erneutes Tief seit 2021 droht wegen enttäuschender Eckdaten zum zweiten Quartal und einer erneuerten Jahresprognose, die noch niedriger angesetzt wurde als befürchtet. Eine Abstufung der Aktie durch die Experten von Oddo BHF war die Folge.

Im Nebenwertebereich legen die Aktien von Bastei Lübbe vorbörslich um drei Prozent zu. Das Verlagshaus setzte im vergangenen Geschäftsjahr seinen profitablen Wachstumskurs fort und übertraf laut Mitteilung die bereits angehobene Ergebnisprognose. Mit den auf Tradegate gezahlten 8,23 Euro nähert sich der Kurs dem 2014 aufgestellten Rekord von 8,70 Euro. Binnen 13 Monaten hat er sich in etwa verdoppelt.

Dow Jones und S&P 500 mit neuem Rekordhoch

Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Montag erneut Rekorde gefeiert. Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am Montag erneut Rekorde gefeiert. Der Leitindex Dow Jones legte nach der Bestmarke vom Freitag noch eine Schippe drauf. Er erreichte während des Handels ein neues Rekordhoch bei 40.351 Punkten. Auch der S&P 500 erreichte mit 5.666 Punkten während des Handels ein neues Rekordhoch.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 41.275 +0,2 Prozent Hang Seng 17.747 -1,49 Prozent CSI 300 3.487 +0,32 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 132,01 +0,11 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,466 -0,14 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,204 -0,59 Prozent

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0892 -0,02 Prozent USD / JPY 158,70 +0,37 Prozent EUR / JPY 172,85 +0,36 Prozent

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 84,62 USD -0,32 USD WTI 81,63 USD -0,28 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SAF-HOLLAND AUF 25 (24) EUR - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 58 (70) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 60 (59) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 160 (187) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 60 (72,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 16,80 (19,10) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 4,30 (4,50) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SETZT DEUTSCHE TELEKOM AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' VOR OKTOBER-CMD

- JPMORGAN SETZT SSAB UND SALZGITTER AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- UBS SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 40 (52) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GOLDMAN SACHS AUF 464 (461) USD - 'OVERWEIGHT'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NETFLIX AUF 780 (655) USD - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR GOLDMAN SACHS AUF 571 (523) USD - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 485 (480) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NORDEA AUF 12,80 (13,30) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ASM INTERNATIONAL AUF 840 (720) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT GJENSIDIGE AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 160 (185) NOK

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR NORDEA AUF 156 (157) SEK - 'BUY'

- BERENBERG STARTET SOPRA STERIA MIT 'BUY' - ZIEL 238 EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MOLLER-MAERSK AUF 12000 (11500) DKK - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SWATCH AUF 190 (207) CHF - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VOESTALPINE AUF 25,80 (22,20) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ARCELORMITTAL AUF 27 (32,50) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SSAB-A AUF 64 (72) SEK - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SWATCH AUF 180 (210) CHF - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT ZIEL FÜR SWATCH AUF 175 (192) CHF - 'NEUTRAL'

- UBS STARTET ALPHA BANK MIT 'BUY' - ZIEL 2,30 EUR

- UBS STARTET NATIONAL BANK OF GREECE MIT 'BUY' - ZIEL 11 EUR

- UBS STARTET PIRAEUS BANK MIT 'BUY' - ZIEL 5,50 EUR

- WDH/BAADER BANK STARTET JUNGFRAUBAHN HOLDING MIT 'BUY' - ZIEL 300 CHF

- WDH/BERNSTEIN STARTET FDJ MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 39,50 EUR

- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BURBERRY AUF 800 (1000) PENCE - 'HOLD'

- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SWATCH AUF 170 (200) CHF - 'HOLD'

- WDH/RBC STARTET AUCTION TECHNOLOGY GROUP MIT 'SECTOR PERFORM' - ZIEL 540 PENCE

- WDH/RBC STARTET DOMINO'S PIZZA MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 400 PENCE

- WDH/RBC STARTET TEAM17 MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 360 PENCE

Termine Unternehmen

00:30 GBR: Rio Tinto, Q2-Umsatz

06:30 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q2-Zahlen

07:30 CHE: Richemont, Q1-Umsatz

08:00 DEU: Destatis: Erbschaft- und Schenkungsteuer, Jahr 2023

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q2-Zahlen

12:30 USA: PNC Financial Services, Q2-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q2-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q2-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q2-Zahlen

14:00 USA: Alcoa, außerordentliche Hauptversammlung

17:45 FRA: Vinci, Q2-Umsatz

19:00 AUT: Telekom Austria, Q2-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Bastei Lübbe, Jahrespressekonferenz, Köln

Termine Konjunktur

06:30 CHN: Dienstleistungsindex 5/24

08:00 DEU: Großhandelspreise 6/4

10:00 ITA: Verbraucherpreise 6/24 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 7/24

11:00 EUR: Handelsbilanz 5/24

14:00 POL: Verbraucherpreise 6/24

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 6/24

14:30 USA: Im- und Exportpreise 6/24

16:00 USA: Lagerbestände 5/24

16:00 USA: NAHB-Index 7/24

Redaktion onvista/dpa-AFX