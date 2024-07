IRW-News: CULT Food Science Corp. : Unicorn Biotechnologies, eine Venture-Capital-Gesellschaft von CULT Food Science, lanciert gentechnikfreie Zelllinie und gibt kommerzielle Partnerschaft bekannt

IRW-PRESS: CULT Food Science Corp. : Unicorn Biotechnologies, eine Venture-Capital-Gesellschaft von CULT Food Science, lanciert gentechnikfreie Zelllinie und gibt kommerzielle Partnerschaft bekannt

Unicorn erzielt im Vergleich zu branchenüblichen Methoden nachweislich enorme Kostensenkungen bei der Zellkultivierung

Toronto, Ontario, 16. Juli 2024 / IRW-Press / CULT Food Science Corp. (CULT oder das Unternehmen) (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN00), eine disruptive Lebensmitteltechnologie-Plattform, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von kultiviertem Fleisch und auf dem Gebiet der zellulären Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie zu transformieren, gratuliert seiner Venture-Capital-Gesellschaft Unicorn Biotechnologies (Unicorn) zu ihren jüngsten Erfolgen im Bereich der Geschäftsentwicklung und des geistigen Eigentums.

Wesentliche Vorteile

- Unicorn hat über seine Plattform Dragon Bio drei neue Produkte lanciert und ist eine kommerzielle Partnerschaft mit QKine eingegangen.

- Unicorn hat auf seiner automatisierten Zellkultivierungsplattform namens Emmet Benchmarking-Tests durchgeführt und damit nachweislich eine erhebliche Verringerung des Arbeitsaufwands und der Kosten im Vergleich zu den branchenüblichen Methoden zur Kultivierung von Stammzellen erzielt.

- Unicorn hat drei nicht-provisorische Patente beim Patentamt der Vereinigten Staaten (USPTO) angemeldet.

- Das Unternehmen hat außerdem eine gentechnikfreie, immortalisierte und an die Suspension angepasste adipogene (Schweinefett produzierende) Zelllinie vom Schwein entwickelt.

Unicorn Biotechnologies hat über seine Plattform Dragon Bio erfolgreich drei neue Zelllinienprodukte lanciert und seine erste offizielle kommerzielle Partnerschaft mit QKine bekannt gegeben. Die Entwicklung einer gentechnikfreien, immortalisierten, an die Suspension angepassten adipogenen Zelllinie vom Schwein ist ein entscheidender Fortschritt auf dem Gebiet der Kulturfleisch-Zelllinien, und die Zusammenarbeit mit QKine ein wichtiger Meilenstein, der die wirtschaftliche Präsenz der Gesellschaft stärkt und ihr Bekenntnis zur Innovation unter Beweis stellt.

Unicorn Biotechnologies hat außerdem Fortschritte in Forschung und Entwicklung erzielt und Benchmarking-Tests in seinem System Emmet durchgeführt, die den Arbeitsaufwand, die Prozessvariabilität sowie die Herstellungskosten für Forscher und Hersteller, die mit Zellkulturen, insbesondere pluripotenten Stammzellen, arbeiten, erheblich reduzieren.

Darüber hinaus hat Unicorn Biotechnologies seinen Betrieb erweitert. An seinem Hauptsitz in Sheffield (Vereinigtes Königreich) hat die Gesellschaft eine ehemalige Kutschenfabrik renoviert und zu erstklassigen Laboreinrichtungen für Zellbiologie und Zelltechnik umgestaltet. Des Weiteren hat das Unternehmen drei neue nicht-provisorische Patente beim Patentamt der Vereinigten Staaten (USPTO) angemeldet und ein elektronisches Qualitätsmanagementsystem eingerichtet mit dem Ziel, sich innerhalb des nächsten Jahres eine ISO 9001-Akkreditierung und GMP-Zertifizierung zu sichern.

Kommentar der Unternehmensführung

Mitchell Scott, CEO von CULT Food Science, erklärt: Diese Erfolge von Unicorn Biotechnologies stellen die Stärke unserer Investmentstrategie unter Beweis und eröffnen die Chance auf hohe Renditen für unsere Aktionäre. Über die Partnerschaft mit solchen Vordenkern können wir unsere Position im Bereich der zellulären Landwirtschaft weiter festigen. Die von Unicorn Biotechnologies erzielten Fortschritte zeugen vom innovativen Ansatz und großen Engagement dieser Gesellschaft. Ihre Erfolge stärken nicht nur die eigene Marktposition, sondern eröffnen auch uns von CULT größere Chancen in puncto Wertsteigerung und Wachstum. Wir sind stolz, unseren Partner unterstützen und auf seiner Reise begleiten zu dürfen.

Über CULT Food Science

CULT Food Science ist eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten. Das solide Portfolio von CULT mit Investitionen in innovative, von Risikokapitalgebern unterstützte Unternehmen im Bereich zellulären Landwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch verschafft Investoren einen breiten Zugang zur Zukunft der Lebensmittel. Unterstützt von einem Expertenteam mit umfassender Erfahrung in der Lebensmitteltechnologie und der Markteinführung von Konsumgütern ist CULT bestrebt, sich an der Spitze der Lebensmittelrevolution zu etablieren.

Über Further Foods

Further Foods revolutioniert die Ernährung von Haustieren durch seine innovative Marke Noochies! Noochies! nutzt fortschrittliche Technologien der zellulären Landwirtschaft, um Tiernahrungsprodukte mit hervorragenden Nährwertprofilen und ethischen Standards herzustellen. Noochies! hat kürzlich die weltweit ersten gefriergetrockneten, protein- und nährstoffreichen Leckerbissen für Haustiere eingeführt, die ohne Massentierhaltung hergestellt werden. Die Produkte von Noochies! sind derzeit in den Vereinigten Staaten und in Kanada bei ausgewählten Einzelhändlern und im Internet unter https://www.noochies.co/ erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter sedar.com.

Zukunftsgerichtete Informationen:

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie antizipieren, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen bzw. Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten kann, könnte, dürfte, sollte oder wird, oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Wertpapieren, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Möglichkeit von Interessenkonflikten bestimmter leitender Angestellter oder Board-Mitglieder mit bestimmten anderen Projekten sowie die Volatilität des Preises und des Volumens der Stammaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden davor gewarnt, sich nicht auf unangemessene Weise auf zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für weitere Informationen über Risiken wird den Anlegern empfohlen, den Lagebericht (MD&A) und andere öffentliche Bekanntmachungen des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden einzusehen, die unter sedar.com zu finden sind.

