EQS-News: Intershop erhält sechsmal Bestnote im Paradigm B2B Combine Enterprise Analystenreport 2024

Medaillen in elf von zwölf Kategorien, darunter sechsmal Gold

Intershops Lösung zum vierten Mal in Folge analysiert und ausgezeichnet

Bestätigung anderer Analystenbewertungen dieses Jahres

Jena (DE) / Chicago (USA), 17. Juli 2024– Die Intershop Communications AG ist stolz ihre herausragenden Ergebnisse im Report „Paradigm B2B Combine 2024 Digital Commerce Solutions for B2B (Enterprise Edition)“ bekannt zu geben. Der global agierende Anbieter von B2B-Commerce-Lösungen wurde in diesem Jahr in elf von zwölf möglichen Kategorien mit Medaillen ausgezeichnet.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Intershop Commerce Plattform insgesamt sechsmal Gold in den folgenden Kategorien erhielt: Customer Service & Support, Total Cost of Ownership, Vision Strategy, Promotions Management, Site Search sowie Transaction Management. Diese Auszeichnungen belegen die strategische Weitsicht und Anpassungsfähigkeit von Intershop, die Leistungsfähigkeit der KI-gestützten Suchtechnologie (SPARQUE.AI), die herausragenden Kundenerlebnisse und die hohe Flexibilität der Intershop Commerce Plattform.

„Intershop hat zum vierten Mal in Folge Bestnoten erhalten. Dies ist ein klarer Beweis für die Stärke von Intershops Visionen und technischen Innovationen und unterstreicht unsere Fähigkeit, die Anforderungen des Marktes konsequent zu erfüllen,“ sagt Andy Stanis, EVP & Managing Director bei der Intershop Inc.

Dazu Markus Klahn, CEO von Intershop: „Wir fühlen uns geehrt, dass wir in diesem Jahr mehrere renommierte Auszeichnungen von führenden Analystenhäusern wie IDC und Forrester erhalten haben. Die zusätzliche Anerkennung durch den globalen, unabhängigen Paradigm B2B Combine Analystenreport ist ein weiterer, wichtiger Erfolg für uns und bestätigt unser kontinuierliches Engagement, unseren Partnern und Kunden eine erstklassige Lösung zu liefern. “

Informationen dazu, was weitere führende Analysten über Intershop sagen, erhalten Sie hier.

Über die Intershop Communications AG:

Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus über 30 Jahren digitalem Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu verbessern.

Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.com/de.

