Original-Research: Knaus Tabbert AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Knaus Tabbert AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert AG Unternehmen: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.07.2024 Kursziel: 62,00 EUR (zuvor: 87,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse (CFA) Gewinnwarnung aufgrund hoher Zinsbelastung bei Händlern Die Knaus Tabbert AG hat heute eine Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht. Demnach soll der Konzernumsatz in einer Bandbreite von 1,3 Mrd. EUR bis 1,4 Mrd. EUR liegen (bisher: 1,4 Mrd. EUR bis 1,55 Mrd. EUR) und eine bereinigte EBITDA-Marge von 7,0% bis 8,0% erreicht werden (bisher: 8,0% bis 9,0%). Wir hatten in unserer letzten Kommentierung auf die Notwendigkeit einer Stabilisierung des Orderbuchs auf dem Q1-Niveau hingewiesen, was einen Auftragseingang von 350 Mio. EUR bis 400 Mio. EUR impliziert hätte. Auch wenn das Unternehmen in der Meldung von heute von einer spürbar verbesserten Dynamik im Auftragseingang berichtet, stellen die deutlich gestiegenen Finanzierungskosten der Hofbestände die Händler vor größere Herausforderungen als bislang von dem Unternehmen und uns erwartet. Entsprechend dürften die bis zuletzt guten Zulassungszahlen insbesondere ein Nachlauf der Produktionsrückstände von Herstellern wie Trigano sein, die aufgrund der bis in 2023 hineinreichenden Lieferengpässe noch höhere Auftragsrückstände aufweisen. Prognoseanpassung: Die hohen Finanzierungskosten der Händler sowie die normalisierte oder sogar leicht übersättigte Nachfrage scheint den zukünftigen Absatz stärker zu belasten als bislang erwartet. Auch wenn das Unternehmen in Q2 von einer positiven Dynamik spricht, dürfte diese u.E. zumindest teilweise auf die Mindestabnahmeverpflichtungen der Händler zurückzuführen sein. Wir positionieren uns nun deutlich defensiver und gehen vorerst auch für 2025 von einem erneuten Umsatzrückgang aus, was spürbar unter unserer bisherigen Prognose liegt. Das Unternehmen hat auf die Situation bereits mit einer Verlängerung der Betriebsferien im August um 2 Wochen reagiert, dürfte u.E. aber auch um eine zusätzliche Anpassung der Kapazitäten nicht herum kommen. Entsprechend sollte auch die EBITDA-Marge in 2025 nochmals zurückgehen, der hohe Anteil der Leiharbeitskräfte (ca. 40%) aber Flexiblität für Anpassungen bieten. Mit den gesenkten Zielen für 2024 sowie unserer Erwartung für 2025 dürfte u.E. auch das Erreichen der mittelfristigen Prognose von 2 Mrd. EUR Umsatz bis 2027 nicht mehr erreichbar sein, sodass wir auch hier in den kommenden Wochen mit einer neuen Einordnung rechnen. Strategisch bestens aufgestellt: Auch wenn die erneute Gewinnwarnung die Kredibilität des Unternehmens erneut beschädigt haben dürfte, sehen wir die fundamentalen Aussichten für den Markt und die speziellen Perspektiven von Knaus Tabbert weiter als äußerst vielversprechend an. So ist das Unternehmen mit fünf bzw. bald sechs Marken deutlich schlanker als die direkten Wettbewerber aufgestellt, was zunehmende Skalenvorteile mit sich bringen sollte. Zudem hat KTA in der Corona-Zeit sowohl sein Innovationstempo als auch das Krisenmanagement unter Beweis gestellt und dürfte auch aus der aktuellen Nachfrage-Delle gestärkt hervorgehen. Perspektivisch dürfte das Unternehmen auch mit der bereits in der Vorbereitung befindlichen Erschließung des asiatischen Marktes dem Wettbewerb vorausfahren. Fazit: Der Markt hat heute heftig auf die Gewinnwarnung reagiert, nachdem die Aktie in den letzten Wochen bereits deutlich nachgegeben hatte. 