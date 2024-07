EQS-News: Befesa verlängert Laufzeit der Schulden bis 2029

EQS-News: Befesa S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung/Bankenkonsortium





Befesa verlängert Laufzeit der Schulden bis 2029

Luxemburg, 18. Juli 2024

- Befesa S.A. („Befesa“), der führende Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des Recyclings gefährlicher Abfälle für die Kreislaufwirtschaft in der Stahl- und Aluminiumindustrie, hat die Refinanzierung seiner bestehenden Schulden erfolgreich abgeschlossen. Diese bestehen aus einem vorrangig besicherten Darlehen (Term Loan B) in Höhe von 650 Millionen Euro mit einer Verlängerung um drei Jahre und Fälligkeit im Juli 2029, einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 100 Millionen Euro mit Fälligkeit im Juli 2028 sowie einer Garantiefazilität in Höhe von 35 Millionen Euro mit Fälligkeit im Juli 2028.

Die Refinanzierung verlängert die Laufzeit der Schulden ohne Auswirkungen auf den aktuellen Verschuldungsgrad. Die neue Finanzierung hat die gleichen Covenant-Lite-Bedingungen wie die vorherige. Der Term Loan B hat eine neue Marge von Euribor +275 Basispunkte und beinhaltet einen Margen-Ratchet, der eine Reduzierung der Marge um bis zu 50 Basispunkte ermöglicht, wenn der Verschuldungsgrad unter 2,5x fällt.

Die Ratingagenturen haben die Ratings von Befesa mit Ba2 (Stable) bei Moody's und BB (Stable) bei S&P bestätigt.

Rafael Pérez, Finanzvorstand von Befesa, sagte: „Wir sind sehr zufrieden mit dem erfolgreichen Ausgang dieser Refinanzierungstransaktion. Der Zuspruch und die Bereitschaft zur Beteiligung seitens bestehender und neuer Kreditgeber war sehr groß. Wir freuen uns darauf, unsere strategischen Ziele aus einer Position der finanziellen Stärke heraus zu verwirklichen, in die uns diese Refinanzierung versetzt hat.“

Citi und J.P. Morgan führten gemeinsame das Konsortium, BBVA, BNP, Commerzbank und CaixaBank fungierten als weitere Konsortialführer.

Über Befesa

Befesa ist ein führender Akteur in der Kreislaufwirtschaft und Anbieter von umweltrechtlich regulierten

Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Anlagen in Deutschland, Spanien,

Schweden, Frankreich, Türkei, Südkorea, China und den USA. Mit den beiden Geschäftseinheiten

Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling, die ein wichtiger Bestandteil der Kreislaufwirtschaft

sind, recycelt Befesa jährlich rund 1,9 Mio. Tonnen Reststoffe und produziert rund 1,7 Mio. Tonnen

neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch

natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen befinden sich auf der Internetseite des Unternehmens:

www.befesa.com

Investor Relations

E-Mail:

irbefesa@befesa.com

Telefon: +49 2102 1001 0

Kontakt für Medienanfragen

Annabell Keppel

E-Mail:

annabell.keppel@kekstcnc.com

Telefon: +49 172 866 8611

