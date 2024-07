ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Evotec auf 'Buy' - Ziel 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evotec vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Analyst Benjamin Jackson sieht die Ergebnisentwicklung des Wirkstoffforschers in einer am Freitag vorliegenden Studie am Tiefpunkt. Er ist sich optimistisch, dass im zweiten Halbjahr eine positive Wende gelingen wird./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2024 / 12:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2024 / 19:01 / ET

