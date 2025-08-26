Werbung ausblenden
Pharmakonzern

Eli Lilly kommt mit Abnehmpille entscheidenden Schritt voran

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

(Reuters) - Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat mit seiner Abnehmpille Orforglipron in einer entscheidenden Studie bei übergewichtigen Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes einen Erfolg erzielt.

Das einmal täglich einzunehmende Medikament führte zu einem Gewichtsverlust von 10,5 Prozent, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Man verfüge nun über das vollständige klinische Paket, um die Zulassung für Orforglipron zu beantragen. Die Studie zeige zudem, dass Orforglipron die Herzrisikomarker wie Cholesterin und Blutdruck verbesserte, was für die Kostenübernahme durch Versicherungen entscheidend sei.

An der Börse kamen die Ergebnisse gut an: Die Aktien von Lilly stiegen im vorbörslichen Handel um rund 2,5 Prozent.

Pille schlägt Spritze

Orforglipron ist eine Pille, die sich einfacher herstellen und verpacken lässt als die populären injizierbaren Medikamente wie Lillys Zepbound und das Konkurrenzprodukt Wegovy von Novo Nordisk. Lilly betrachtet die Pille als vielversprechende Alternative zu Injektionen, die in "außerordentlichem Maßstab" hergestellt werden kann, sagte Kenneth Custer, Chef der Sparte für kardiometabolische Gesundheit.

Kurs, Abnehm-Spritze, Dividenden
Fünf Antworten zur Krise bei Novo Nordisk19.08.2025 · 17:05 Uhr · onvista
Fünf Antworten zur Krise bei Novo Nordisk

Daten aus einer früheren Studie mit Orforglipron bei übergewichtigen Erwachsenen ohne Diabetes hatten einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 12,4 Prozent gezeigt. Analysten hatten jedoch gehofft, dass die Pille mit den 14,9 Prozent von Wegovy gleichziehen oder diese sogar übertreffen würde. Die Rate der Nebenwirkungen wie Übelkeit (36,4 Prozent) und Erbrechen (23,1 Prozent) war in der aktuellen Studie ähnlich hoch wie in der vorherigen, was damals zum Ausverkauf der Aktie beigetragen hatte.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eli Lilly and Company
Novo Nordisk
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Ruhiger Wochenauftakt
EuroStoxx gibt nach - Kein Handel in Londongestern, 11:25 Uhr · dpa-AFX
EuroStoxx gibt nach - Kein Handel in London
FDA setzt Impfstoff-Zulassung aus
Jüngste Valneva-Rally dahingestern, 09:54 Uhr · dpa-AFX
Valneva
Produktionsanlage
Roche-Tochter Genentech baut in den USA für 700 Millionen Dollar neues Werkheute, 07:03 Uhr · Reuters
Roche-Tochter Genentech baut in den USA für 700 Millionen Dollar neues Werk
Indexumstellung
JPMorgan sieht Argenx im EuroStoxx - Eon hat das Nachsehenheute, 13:12 Uhr · dpa-AFX
JPMorgan sieht Argenx im EuroStoxx - Eon hat das Nachsehen
Online-Apotheke
Redcare-Aktie im Minus - dm will ins Geschäft einsteigen21. Aug. · dpa-AFX
Redcare-Aktie im Minus - dm will ins Geschäft einsteigen
Weitere Artikel
Werbung ausblenden