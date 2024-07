188.127 US-Dollar: Das Fundament für deinen Reichtum

Okay, 188.127 US-Dollar sind ein Teil eines guten Reichtums. Es dauert Zeit, bis man ein solches Vermögen angespart hat. Wobei es egal ist, ob es in US-Dollar oder Euro gemessen ist. Sechsstellig zu werden ist ein Etappenziel, das weder einfach, noch unter den Teppich zu kehren ist.

Genau das ist der springende Punkt. Für einen weitsichtigen Starinvestor sind die besagten 188.127 US-Dollar quasi das Fundament oder die Basis für Reichtum. Betrachten wir die Aussage, ordnen wir diesen doch recht krummen Betrag in den größeren Kontext ein. Und überlegen einmal, wo wir als Investoren den Fokus entsprechend setzen sollten.

188.127 US-Dollar? Okay, eigentlich 100.000 US-Dollar!

Eigentlich sind es 100.000 US-Dollar, die der inzwischen verstorbene Starinvestor und die rechte Hand von Warren Buffett, Charlie Munger, ursprünglich ins Spiel gebracht hat. Bereits im Jahre 1999 sagte er sinngemäß:

„Der härteste Part für die meisten Investoren ist das Erreichen der Marke von 100.000 US-Dollar. Wer von Null an startet, für den ist der Aufbau eines solchen Vermögens eine Aufgabe, die viel Zeit, Einsatz und Geduld erfordert und vermutlich viele Jahre dauern wird.“

Gleichzeitig betonte Charlie Munger, dass das Erreichen von 100.000 US-Dollar wesentliche Tugenden erfolgreicher Investoren schüren würde. Ob es die Zielstrebigkeit, das Durchhaltevermögen und den Umgang mit Rückschlägen angeht: Alles brauchen erfolgreiche Sparer jedenfalls auf diesem Weg.

Wie kommen wir nun also von den 100.000 US-Dollar zu den 188.127 US-Dollar? Einfache Antwort: Wenn wir die Inflation in den vergangenen 25 Jahren berücksichtigen, so erhalten wir laut dem US-Portal Benzinga inzwischen diesen Wert. Eigentlich sehr einfach, oder?

Die Bedeutung dieser Aussage!

Dass Charlie Munger die 100.000 US-Dollar oder auch die 188.127 US-Dollar so hervorhebt, ist nicht unwesentlich. Der Starinvestor verweist auf einen sehr wichtigen Aspekt. Bei all der Konzentration auf die Rendite, die Aktienauswahl und mehr: Es braucht auch ein Vermögen, das sich konsequent verzinst.

Die Masse, die sich in unserem Portfolio bewegt, die sollte möglichst groß sein. Es macht schließlich einen bedeutenden Unterschied, ob wir 20 % pro Jahr auf 100.000 Euro erzielen. Oder auf 10.000 Euro. Auch der Faktor Zeit ist wichtig. Sowie die Rendite, selbstverständlich. Aber das Erreichen eines Vermögens und eines gewissen Volumens im Portfolio ist ebenfalls entscheidend.

Charlie Munger hebt genau das hervor. Er sagt, dass wir Konzentration auf unsere finanziellen Ressourcen haben sollen. Ebenfalls wichtig: Seine Aussage ist gleichsam auch, dass es ein realistisches Ziel gibt, das wir erreichen müssen. Ab diesem Zeitpunkt oder dem erreichten Geldwert existiert dann wiederum ein guter Katalysator, der uns auf dem weiteren Weg behilflich ist.

188.127 US-Dollar: Fokus!

Wenn auch du daher reich mit Aktien werden willst, denk mit. Es geht um die Rendite, das eigene Vermögen und den Faktor Zeit. All das bestimmt unseren Vermögensaufbau.

In diesem Sinne sollten wir uns auch darauf konzentrieren, wie wir ein solches Vermögen erreichen können. Sparen ist entscheidend. Sowie das Überprüfen unserer Ausgaben. Gleichzeitig sollten wir uns überlegen, wie wir realistisch in einem gewissen Zeitraum ein solches Vermögen ersparen oder erarbeiten können.

All die anderen Aspekte sind eben auch wichtig. Aber 100.000 US-Dollar, beziehungsweise heute umgerechnet 188.127 US-Dollar sind für Charlie Munger die Masse, ab der der Aufbau des eigenen Reichtums beginnen. Ich denke, wir sollten darauf hören.

