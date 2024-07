Dividendenwachstum: Perfektion des defensiven Investierens!

Dividendenwachstum ist aus vielen Gründen interessant. Natürlich auch, weil man als Einkommensinvestor langfristig mehr passives Einkommen erhält. Ein positiver Nebeneffekt. Vielleicht auch mehr.

Für mich ist Dividendenwachstum aber bedeutend mehr, als sich eine konsequent erhöhende Dividende. Es ist die Perfektion des defensiven Investierens. Lass uns heute daher einmal über diese These sprechen. Gerne erläutere ich dir meine Argumentation. Und auch ein spannendes Beispiel.

Dividendenwachstum: Eine Form des Gewinnwachstums

Eigentlich ist aber nicht das Dividendenwachstum das entscheidende Merkmal. Es ist eher ein Symptom. Oder ein Indikator. Wie wir es auch nennen wollen: Letztlich ist es auf ein konsequentes Gewinnwachstum zurückzuführen. Ein Unternehmen erwirtschaftet konsequent mehr Gewinn je Aktie pro Jahr. Das wiederum lässt das Management uns in Form einer starken Ausschüttung zugute kommen.

Aber warum ist das Gewinnwachstum so wichtig? Die Frage mag banal erscheinen. Denn die einfache Erkenntnis dahinter ist, dass jedes Unternehmen irgendwann einen Gewinn erwirtschaften muss. Sowie einen steigenden freien Cashflow. Aber es gehört eben zum Luxus des Dividendenwachstums dazu, dass diese Kennzahlen steigen müssen. Erst dann existiert nachhaltig mehr Raum für eine konsequent höhere Dividende.

Auch für die Gesamtrendite ist das entscheidend. Mit dem Gewinnwachstum verbilligt sich konsequent die Aktie. Aus einem KGV von 16 wird vielleicht eines von 14, danach von 12,5 und in einigen Jahren von unter 10. Der Markt antizipiert diese Entwicklung und ist bereit, einen höheren Preis für die jeweilige Aktie zu bezahlen. Außerdem: Mit dem jeweiligen Dividendenwachstum erhöht sich auch die Dividendenrendite. Auch das wird häufig mit höheren Aktienkursen quittiert. Das heißt: Es gibt für uns als Investoren eine gute Gesamtrendite. Und eben konsequent mehr passives Einkommen.

Nicht jeden Preis bezahlen!

Wichtig ist beim Dividendenwachstum trotzdem, dass wir als Investoren nicht jeden Preis für eine Aktie bezahlen. Wie Warren Buffett sagte: Auch die beste Aktie ist eine schlechte Investition, wenn sie zu teuer gekauft wird. Entscheidend ist, dass das Gewinnwachstum und das allgemeine Wachstum in einem guten Verhältnis zur Bewertung steht.

Es gibt dabei kein offensichtliches richtig oder falsch. Aber einige Beispiele dürften verdeutlichen, was ich meine. Ich wäre beispielsweise nicht bereit, ein KGV von 40 für eine Dividendenwachstumsaktie zu bezahlen, wenn das Gewinnwachstum bei lediglich 4 % pro Jahr liegt. Hier stimmt das Verhältnis wiederum nicht. Wenn es ein Unternehmen jedoch schafft, den Gewinn je Aktie in den kommenden drei Jahren um 30% pro Jahr zu steigern, so wäre ein KGV von 40 nicht unattraktiv. Der Wert würde sich auf voraussichtlich unter 20 verbilligen.

Trotzdem mag ich viele Aktien lieber, die in Value-Bereiche tendieren. KGVs von 15 bis 20 bei hohen einstelligen Wachstumsraten sind häufig meine Favoriten. Das sorgt häufig auch für nette Dividendenrenditen, die dann im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen.

Dividendenwachstum: Auch auf die Qualität des Unternehmens achten!

Zur Perfektion des defensiven Investierens mit Dividendenwachstum gehört aber nicht nur das Wachstum und eine moderate Bewertung dazu. Auch das Unternehmen ist entscheidend. Es sollte Qualität geben. Einen defensiven Kern. Ein zeitloses Geschäftsmodell, das langfristig eine starke Dividende ermöglicht.

Solche Qualität kann viele Facetten besitzen. Insbesondere eine Marktführerschaft und einen Buffett’schen Burggraben sollten wir als Investoren jedoch in jedem Fall in unsere Analyse mit einbeziehen. Die Produkte sollten außerdem nicht zyklisch sein. Und so zeitlos, dass sie auch in 10, 30 oder 100 Jahren noch gefragt sind.

Das sind die operativen Grundlagen, die bei einer möglichst guten Dividendenwachstumsaktie Stabilität verleihen. Entscheidend ist hier die Erkenntnis, dass Dividendenwachstum auch ein gutes Unternehmensfundament benötigt.

Ein gutes Beispiel für Dividendenwachstum: Die Münchener Rück!

Zu guter Letzt möchte ich ein gutes Beispiel für eine Aktie mit Dividendenwachstum näher beleuchten. Es ist für mich die Münchener Rück (WKN: 843002). Der DAX-Rückversicherer besitzt für mich ein starkes Geschäftsmodell. Das Rückversichern von Risiken wird so lange gefragt sein, wie es Vermögenswerte gibt.

Gleichzeitig besitzt die Münchener Rück eine seit dem Jahre 1969 stets ungekürzte Dividende. Nicht in jedem Jahr wurde die Dividende je Aktie erhöht. In den vergangenen zehn Jahren hat es aber ein Dividendenwachstum im mittleren, einstelligen Prozentbereich gegeben. Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis, das für das Jahr 2024 bei ca. 12 liegt, erscheint die fundamentale Bewertung auch nicht zu teuer. Deswegen glaube ich: Diese DAX-Aktie verdient durchaus einen näheren Blick, wenn es um Dividendenwachstum geht.

Der Artikel Dividendenwachstum: Perfektion des defensiven Investierens! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

