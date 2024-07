Aktien Frankfurt Ausblick: Stabilisierungsversuch nach sehr schwacher Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der sehr schwachen Vorwoche zeichnet sich für den Dax am Montag ein kleines Plus ab. Der X-Dax signalisierte den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor der Xetra-Eröffnung 0,2 Prozent höher auf 18.202 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird mit einem Plus von 0,3 Prozent erwartet.

Mit einem Vorwochen-Minus von gut drei Prozent war der Dax wieder in seine Handelsspanne vom Juni zurückgefallen.

An der Wall Street hatte sich am Freitag die Korrektur von der Rekordrally fortgesetzt. Spannend wird zu Wochenbeginn nun die Reaktion des US-Aktienmarktes auf den Rückzug des amtierenden Präsidenten Joe Biden aus dem Präsidentschaftswahlkampf gegen Donald Trump. Nach dem Attentat auf Trump vor einer Woche schienen dessen Chancen zuletzt gestiegen. Nun werden die Karten neu gemischt.

"Die neue Situation im Präsidentschaftswahlkampf ist heute auch an der Börse das Top-Thema", schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Bewegen dürfte vor allem die Frage, ob Vizepräsidentin Kamala Harris Donald Trump schlagen könnte. Sie ist die aussichtsreichste Ersatzbewerberin.

Nach Einschätzung der Landesbank Baden-Württemberg hat die Wahrscheinlichkeit eines Trump-Wahlsieges nach dem Abgang von Joe Biden abgenommen. Die Demokraten hätten mit Kamala Harris das Momentum auf ihrer Seite und könnten nun angesichts einer 59-jährigen Spitzenkandidatin auch den Spieß rumdrehen und ihrerseits aufgrund des hohen Alters von Donald Trump dessen geistige Fitness in Zweifel ziehen.

Der stark angeschlagene Batteriekonzern Varta will beim Kampf um das Überleben die Alt-Aktionäre aus dem Unternehmen drängen. Zudem sollen Gläubiger auf einen Großteil ihres Gelds und ihrer Ansprüche verzichten - unter diesen formiert sich bereits Widerstand gegen die Pläne des Unternehmens. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate war für die Varta-Titel zuletzt noch kein Kurs erhältlich.

Nach einem schwachen ersten Halbjahr senkt der Büromöbelhändler Takkt seine Prognose für 2024. Die im SDax notierten Papiere brachen vorbörslich auf Tradegate um mehr als zwölf Prozent zum Xetra Schluss ein.

Das Telekomunternehmen Freenet sucht einen neuen Chef. Der derzeit amtierende Vorstandsvorsitzende Christoph Vilanek habe den Personalausschuss des Aufsichtsrats der Gesellschaft darüber informiert, dass er für eine Verlängerung seiner Amtszeit nicht zur Verfügung steht. Vorbörslich gaben die Aktien auf Tradegate um ein Prozent zum Xetra-Schluss nach./ajx/mis