ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Rekordhohe SAP-Aktie treibt Dax-Erholung an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen von SAP haben dem Dax am Dienstag zu einer fortgesetzten Erholung verholfen. Die Aktie des Software-Herstellers erklomm zugleich ein Rekordhoch. Außerdem stützte die positive Stimmung an den US-Börsen den deutschen Leitindex. Insbesondere Technologieaktien hatten dort am Montag nach den jüngst deutlichen Verlusten die Stabilisierung vorangetrieben.

Der Dax gewann am Dienstagvormittag 0,49 Prozent auf 18.496,91 Punkte und überwand so auch gleich die 50-Tage-Linie. Diese derzeit bei etwas unter 18.450 Punkten verlaufende gleitende Durchschnittslinie gibt Hinweise auf den mittelfristigen Trend. Der MDax der mittelgroßen Werte sank unterdessen um 0,28 Prozent auf 25.347,72 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,13 Prozent zu.

"Der Dax hat gestern ein beeindruckendes Comeback gezeigt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Zwar sei die Erholung mit unterdurchschnittlichen Umsätzen einhergegangen, doch das sei um diese Jahreszeit nicht untypisch." Wir befinden uns mitten in den Sommerferien und damit im sogenannten Sommerloch der Börsen."

Nach dem Start der Berichtssaison in den USA rücken inzwischen auch hierzulande zunehmend Quartalsberichte in den Fokus. So hat Europas größter Softwarehersteller SAP am Vorabend sein Zahlenwerk zum zweiten Quartal vorgelegt und seine Ambitionen für den operativen Gewinn 2025 etwas erhöht. Analyst Toby Ogg von JPMorgan attestierte SAP insgesamt ordentliche Zahlen in einem Umfeld, das zunehmend unter Druck stehe. Die im Dax schwer gewichtete Aktie sprang auf ein Rekordhoch von etwas unter 197 Euro. Zuletzt ging es um 6,5 Prozent nach oben.

Die Quartalszahlen von Givaudan aus der Schweiz waren unterdessen kein weiterer Kurstreiber für den Duftstoffe- und Aromenhersteller Symrise . JPMorgan-Analystin Celine Pannuti sprach von starken Umsatzzahlen und einer starken Marge des Konkurrenten, die aber Gewinnmitnahmen nach sich ziehen dürften. Genauso kam es, und auch Symrise litten nach unter Gewinnmitnahmen.

Weitere Unternehmen am deutschen Aktienmarkt enttäuschten mit ihren Zahlen und mit gesenkten Jahreszielen. Porsche AG kappte seine Jahresziele, was der Aktie am Dax-Ende ein Minus von 5,0 Prozent einbrockte. Infineon litten mit minus 2,4 Prozent unter einem schwächer als erwarteten Ausblick des Chipherstellers NXP aus den Niederlanden auf das dritte Quartal.

Die Prognosesenkung des Antriebsspezialisten Vitesco zog zugleich auch eine Kappung der Jahresziele des Mutterkonzerns Schaeffler nach sich. Beide Aktien verloren im SDax um die drei Prozent. Für Amadeus Fire ging es um 1,3 Prozent abwärts, denn der Personaldienstleister hatte seine Ergebnisprognose für das laufende Jahr gesenkt.

Neuigkeiten gab es obendrein zu Redcare Pharmacy . Hier hatte der Apothekenkonzern Galenica am Vorabend mitgeteilt, dass er seine Beteiligung an der niederländischen Internetapotheke Redcare von 7,9 auf 10 Prozent erhöht habe. Die Aktie gewann 0,9 Prozent.

Im Dax noch zählten Fresenius mit plus 2,4 Prozent zu den Favoriten, nachdem die US-Bank Morgan Stanley die Anteile des Krankenhausbetreibers und Medizintechnikunternehmens auf "Overweight" hochgestuft hat. Analyst Robert Davies sieht durch die Verschlankung des Portfolios einen Wendepunkt erreicht und hob seine Ergebnisprognosen bis 2026 an./ck/mis