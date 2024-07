Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Cicor Group wächst deutlich und zeigt robuste operative Leistung in einem herausfordernden Umfeld



24.07.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Bronschhofen, 24. Juli 2024 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) ist auch im ersten Halbjahr 2024 deutlich gewachsen und in die Spitzengruppe der europäischen Elektronikhersteller aufgerückt. Der Nettoumsatz erreichte CHF 231,3 Mio., 16,1% mehr als der Vergleichswert des 1. Halbjahres 2023 von CHF 199,2 Mio. Die operative Marge konnte trotz belastender Einmaleffekte aus Akquisitionen konstant auf 10,7% gehalten werden, der EBITDA stieg um 15,9% auf CHF 24,7 Mio. (1. Halbjahr 2023: CHF 21,3 Mio.) an. Das Nettoergebnis wuchs deutlich überproportional, womit ein Ergebnis pro Aktie von CHF 2.69 erzielt wurde (1. Halbjahr 2023: CHF 1.74). Die Aussichten für das zweite Halbjahr bleiben trotz des herausfordernden Umfeldes positiv.

Zum Umsatzwachstum im ersten Semester trugen die neu akquirierten Gesellschaften mit 22,1% bei. Aus Währungseffekten resultierte ein negativer Effekt von -1,5% und organisch ging der Umsatz um -4,4% zurück. Dieser Rückgang ist das Ergebnis einer konjunkturbedingt schwachen Nachfrage im Markt für Industrieelektronik sowie einer mehrmonatigen Verschiebung eines Grossprojektes aus der Luft-/Raumfahrt und Verteidigung (LRV), was durch Wachstum in der Medizintechnik sowie aus dem Segment Transport nur teilweise ausgeglichen wurde. Der Auftragsbestand der Cicor Gruppe liegt weiterhin bei rund einem Jahresumsatz und war während des ersten Halbjahres wesentlich durch zwei Faktoren beeinflusst: Einerseits werden die für den Luft-/Raumfahrt und Verteidigungsbereich üblichen Grossaufträge aperiodisch vergeben und die im Januar 2024 akquirierte STS Defence hatte kurz vor der Konsolidierung solche Grossaufträge erhalten. Andererseits haben mehrere Hauptkunden in Deutschland den Auftragshorizont nach dem Ende der zwei Jahre andauernden Materialengpässe wieder auf ein Normalmass von circa einem Jahr reduziert. Abgesehen von diesen Effekten verzeichnete Cicor einen soliden Auftragseingang. Insgesamt wurden Neuaufträge von CHF 201,1 Mio. verzeichnet (erstes Halbjahr 2023: CHF 221,4 Mio.), entsprechend einem Verhältnis neuer Aufträge zum Umsatz von 0,87 (erstes Halbjahr 2023: 1,11). In den letzten Jahren ist es für börsenkotierte Unternehmen, die nach Swiss GAAP FER bilanzieren, üblich geworden, den Goodwill mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Aus diesem Grund und um die Vergleichbarkeit mit anderen börsenkotierten Unternehmen zu erleichtern, verrechnet Cicor ab dem 1. Januar 2024 den Goodwill aus Akquisitionen zum Zeitpunkt der Akquisition direkt mit dem Eigenkapital, wobei die in Swiss GAAP FER 30 vorgesehene Wahlmöglichkeit zur Anwendung kommt. Immaterielle Vermögenswerte aus Akquisitionen wie zum Beispiel Markenwert, Kundenbeziehungen oder Technologien werden weiterhin in der Bilanz aktiviert und über die erwartete Nutzungsdauer amortisiert. Diese Änderungen in der Finanzberichterstattung werden erstmals in dem hier vorliegenden Halbjahresbericht angewendet und die Vergleichsperiode des Vorjahres wurde entsprechend angepasst. In den operativen Einheiten der Cicor Gruppe wurden teils deutliche Fortschritte in der operativen Exzellenz erzielt. Damit konnte trotz des organischen Umsatzrückgangs die operative Marge auf den Stufen EBITDA und EBIT vor Akquisitionen gesteigert werden. Aus den Akquisitionen ergab sich aufgrund der im Gruppenvergleich noch niedrigen Marge der akquirierten TT Electronics IoT Gesellschaften insgesamt eine Verwässerung. Zusätzlich hatten die im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossenen Akquisitionen einen einmaligen negativen Einfluss auf den EBITDA und EBIT der Gruppe in Höhe von CHF 1,7 Mio. (0,8% des Nettoumsatzes), da die Rechnungslegungsstandards verlangen, dass die bei einem Unternehmenszusammenschluss erworbenen Nettoaktiven in der konsolidierten Bilanz zum Verkehrswert und nicht zum Buchwert erfasst werden. Dieser Effekt wurde in den berichteten Ergebnissen vollständig berücksichtigt, es wurde keine Adjustierung vorgenommen. Vor diesem Hintergrund bewertet Cicor die EBITDA Marge von 10,7% im Berichtszeitraum (unverändert zum 1. Halbjahr 2023) sowie die EBIT Marge von 6,5% (1. Halbjahr 2023: 6,7%) äusserst positiv. Das Nettoergebnis profitierte von einer Abwertung des Schweizer Frankens gegenüber den für Cicor wichtigen Fremdwährungen seit dem 31.12.2023, womit das Finanzergebnis auch nach Abzug der Zinskosten leicht positiv war. Ebenso lag die Steuerquote mit 23% deutlich niedriger als in der Vergleichsperiode (28,3%). Damit konnte der Nettogewinn um 53,9% auf CHF 11,9 Mio. gesteigert werden (1. Halbjahr 2023: CHF 7,7 Mio.). Das Ergebnis pro Aktie, in dem die für die Wandlung der Pflichtwandelanleihe reservierten Aktien bereits berücksichtigt sind, stieg damit deutlich um CHF 0.95 auf CHF 2.69 gegenüber der Vorjahresperiode (CHF 1.74). Erfreulich waren die Fortschritte im Abbau des Nettoumlaufvermögens. Insbesondere die Lagerbestände konnten weiter reduziert werden. Dies trug zu einem freien Cashflow vor Akquisitionen im ersten Halbjahr von CHF 21,1 Mio. bei, eine Vervierfachung gegenüber dem Vorjahr (1. Halbjahr 2023: CHF 5,2 Mio.). Für die drei im Berichtszeitraum vollzogenen Akquisitionen hat Cicor CHF 51,0 Mio. investiert (1. Halbjahr 2023: CHF 22,0 Mio.), woraus ein negativer freier Cashflow nach Akquisitionen von CHF -30,0 Mio. (1. Halbjahr 2023: CHF -16,8 Mio.) resultierte. Die Bilanz von Cicor per 30.06.2024 ist nach wie vor solid. Positiv wirkten sich das hohe Nettoergebnis sowie der erfreuliche freie Cashflow vor Akquisitionen aus. Das Eigenkapital der Gruppe veränderte sich nur geringfügig auf CHF 131,1 Mio. (31.12.2023: CHF 131,5 Mio.), weil der Goodwill aus den im ersten Semester vollzogenen Akquisitionen mit dem Eigenkapital verrechnet wurde. Die Eigenkapitalquote erreicht damit 31,4% (31.12.2023: 38,2%). Der Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung bezogen auf den EBITDA) von Cicor ist durch die Transaktionen der vergangenen Monate von 0,96 per 31.12.2023 auf nunmehr 1,50 per 30.06.2024 gestiegen.Fortschritte in der Strategieumsetzung Der Fokus auf strategische Kundenbeziehungen in Märkten mit hohen Eintrittsbarrieren hat sich weiterhin ausgezahlt, womit Cicor in einem konjunkturbedingt schrumpfenden Markt organisch Marktanteile hinzugewinnen konnte. Durch die seit Jahresbeginn vollzogenen Akquisitionen konnte Cicor in die Spitzengruppe der Europäischen Elektronikhersteller vorrücken und die strategische Position signifikant stärken. Der Erwerb von STS Defence Ltd (Gosport, UK, vollzogen im Januar 2024) hat sowohl den Marktanteil als auch die Entwicklungskompetenz im britischen Markt für Luft-/Raumfahrt und Verteidigung (LRV) gestärkt. Mit der Übernahme der TT Electronics IoT Solutions Ltd. mit Standorten in Newport und Hartlepool (beide UK) sowie in Dongguan (China) per Ende März 2024 hat Cicor die englische Marktführerschaft in der Elektronikfertigung erlangt und ist zum Marktführer im Bereich LRV unter den europäischen EMS-Anbietern aufgestiegen. Diese Akquisition verstärkt zudem den geografischen Footprint durch ein Werk in China, wodurch Kunden auch in diesem Markt lokal betreut werden können. Die Integration von Evolution Medtec Srl (Bukarest, Rumänien) verdoppelt die Entwicklungsressourcen von Cicor im Bereich Medizintechnik und ist damit ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung hin zu einem leistungsfähigen Entwicklungspartner der Kunden.EMS Division – Wachstumstreiber mit führender Profitabilität Strategiekonform ist die Division Electronic Manufacturing Services der Wachstumstreiber der Cicor Gruppe mit einem Umsatz im Berichtszeitraum von CHF 208,5 Mio., 16,5% über den im ersten Halbjahr 2023 erreichten CHF 179,0 Mio. Das Wachstum stammt aus den getätigten Akquisitionen mit einem Beitrag von 24,3%. Hingegen ist der Umsatz organisch um -6,2% zurückgegangen, wie bereits eingangs kommentiert. Fremdwährungseinflüsse trugen -1,7% bei. Die Fortschritte in der operativen Exzellenz der Bestandseinheiten sind äusserst erfreulich und ermöglichten eine leichte Steigerung der EBITDA Marge von 11,4% im ersten Semester 2023 auf 11,6% in der Berichtsperiode. Die neu integrierte STS Defence trug positiv zur Margenentwicklung bei, wogegen die TT Electronics IoT Gesellschaften in den ersten drei Monaten der Integration noch einen unveränderten mittleren einstelligen Margenbeitrag lieferten. Das Management legt den Fokus auf die zügige Integration der akquirierten Unternehmen sowie der Angleichung der operativen Marge der TT Electronics IoT Gesellschaften auf das Zielniveau von Cicor und ist äusserst zuversichtlich, bis Ende 2024 bereits deutliche Fortschritte in diese Richtung verzeichnen zu können.AS Division – Technologieführer mit wiedergewonnener Stärke Die Ergebnisse der Division Advanced Substrates sind rundherum erfreulich. Zum organischen Umsatzwachstum von 14,3% trugen alle Einheiten bei. In der Medizintechnik wurden Marktanteile gesteigert und Neukunden gewonnen, daneben waren die Bedarfe aus dem Markt für LRV höher. Der Beitrag aus Akquisitionen lag bei 1,8% und die Aufwertung des Schweizer Frankens belastete mit -0,5%. Insgesamt konnte der Umsatz in der Berichtsperiode um 15,7% auf CHF 23,9 Mio. gesteigert werden (1. Halbjahr 2023: CHF 20,6 Mio.). Die erfolgreiche Umsetzung eines mehrjährigen Exzellenzprogramms in der Leiterplattenfertigung hat den Cicor Standort in Boudry, Schweiz (Cicorel SA) signifikant gestärkt. Dadurch verzeichnete die Division im ersten Semester 2024 eine Steigerung der EBITDA Marge auf 14,4% (1. Halbjahr 2023: 11,8%). Das Management von Cicor wird die organischen Wachstumschancen in der AS Division auch zukünftig nutzen und strebt eine weitere Verbesserung der Profitabilität an.Ausblick auf das zweite Halbjahr und das Gesamtjahr 2024 Die sich abzeichnende Belebung bei Auftragseingang und Umsatz im Bestandsgeschäft sowie Fortschritte bei der Integration der neu akquirierten Unternehmen führen zu höheren Erwartungen als bislang kommuniziert. Sofern keine signifikanten Veränderungen der konjunkturellen und geopolitischen Lage sowie der Wechselkurse eintreten, rechnet Cicor mit einem Jahresumsatz 2024 von CHF 470 bis 510 Mio. (bisherige Guidance: CHF 460 bis 500 Mio.) und einem operativen Ergebnis auf Stufe EBITDA von CHF 50 bis 60 Mio. (bisherige Guidance: EBITDA-Marge im Zielbereich von 10-13%). Verwaltungsrat und Management von Cicor werden den eingeschlagenen Kurs fortsetzen, hin zu einem führenden europäischen Anbieter von Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für Highend-Elektronik in den Segmenten Medizintechnik, Industrieelektronik sowie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung, mit dem Ziel, deutlich überdurchschnittliche Wachstumsraten in Umsatz, operativem Ergebnis und Ergebnis je Aktie zu erzielen.

Kontakt Cicor Management AG Gebenloostrasse 15 CH-9552 Bronschhofen



Media & Investor Relations Telefon +41 71 913 73 00 E-Mail: media@cicor.com

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 3'300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 19 Standorten bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

