Die Schweizer Großbank UBS hat ihr Kursziel für die Alphabet A-Aktie nach den Quartalszahlen des Unternehmens von 200 auf 204 US-Dollar angehoben. Die Einstufung bleibt allerdings bei „Neutral“.

Eine neutrale Einstufung bedeutet, dass die Analysten der UBS nicht davon ausgehen, dass die Alphabet-Aktie den Markt in den nächsten Monaten übertreffen oder hinter ihm zurückbleiben wird. Sie erwarten, dass sich die Aktie in etwa so entwickeln wird wie der Gesamtmarkt.

Analyst Stephen Ju begründete die Anhebung des Kursziels in einer am Mittwoch vorliegenden Studie damit, dass der Umsatz der Google-Muttergesellschaft die Prognosen und die Konsensschätzungen leicht übertroffen habe. Auch der Gewinn je Aktie sei besser als erwartet ausgefallen.

Unterschied zwischen A- und C-Aktie von Alphabet

Alphabet hat zwei verschiedene Aktienklassen im Umlauf: die Klasse A und die Klasse C. Die Klasse-A-Aktien haben Stimmrechte, während die Klasse-C-Aktien keine Stimmrechte haben. Ansonsten sind die beiden Aktienklassen jedoch identisch in Bezug auf Dividendenzahlungen und andere wirtschaftliche Rechte.

(mit Material von dpa-AFX)