IRW-News: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen plant Fertigung des ersten FCEV mit Linkslenkung für den europäischen Markt

IRW-PRESS: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen plant Fertigung des ersten FCEV mit Linkslenkung für den europäischen Markt

Vancouver, BC, 24. Juli 2024 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. (FIRST HYDROGEN oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich, im Anschluss an die vier erfolgreichen Einsatztests des mit grünem Wasserstoff betriebenen leichten Brennstoffzellen-Nutzfahrzeugs (FCEV) des Unternehmens im Vereinigten Königreich zu berichten, dass das Unternehmen ein Modell mit Linkslenkung konfigurieren wird, um so seine globale Marktreichweite zu vergrößern. Mit dem Linkslenker-FCEV kann das Unternehmen das FCEV in den USA, Mexiko, Südamerika und insbesondere in Europa präsentieren. Derzeit diversifiziert die Europäische Union (EU) ihre Energiequellen, um ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Die Europäische Kommission (die Kommission) hat vier Wellen von integrierten Wasserstoffprojekten von gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEI) genehmigt, in deren Rahmen 43 Milliarden für mehr als 120 Projekte unter Beteiligung von etwa 100 europäischen Unternehmen bereitgestellt werden sollen.

Die Projekte betreffen das Wasserstoffökosystem aus Produktion, Import, Transport und Endverwendung, da die EU bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent werden will. Die Kommission wird ihre Zusammenarbeit mit internationalen Partnern bei der Einführung von sauberem Wasserstoff und der Entwicklung von Wasserstoffmärkten intensivieren. Weitere 200 Millionen werden von der Kommission für die Förderung von Wasserstoffökosystemen in bestimmten geografischen Gebieten wie Häfen, Industriezonen, Flughäfen usw., die als Hydrogen Valleys bezeichnet werden, verwendet.

In den USA ist Kalifornien der erste amerikanische Bundesstaat, der ein Wasserstoffzentrum in Betrieb genommen hat, das vom US-Energieministerium (DOE) im Rahmen des Programms der Biden-Administration zur Finanzierung von sieben Wasserstoffzentren in den USA gefördert wird. Die US-Regierung kündigte sieben regionale Zentren für die Wasserstoffproduktion an, die insgesamt 7 Milliarden US$ an Zuschüssen erhalten würden. Der California Hydrogen Hub erhielt 1,2 Milliarden $ für die Förderung sauberer Wasserstoffprojekte.

Das FCEV des Unternehmens durchlief im Vereinigten Königreich vier Einsatztests, in denen es unter verschiedenen realen Bedingungen erprobt werden konnte. Das FCEV stellte seine Leistungsfähigkeit unter herausfordernden Bedingungen unter Beweis, wie z. B. beim Einsatz mit schwereren Lasten, Ziehen und Antrieb von Zusatzausrüstungen (mithilfe von Stromversorgung an Board). Ein Rückgang der Fahrzeugleistung oder -reichweite beim Betrieb unter kälteren Temperaturen wurde nicht festgestellt. Die Fahrer bei den Einsatztests berichteten von einer leichten Führung des FCEV, schnellem Auftanken und guter Reichweite (630 km bzw. 390 mi mit einer Tankfüllung). Die Tests lieferten dem Unternehmen auch Daten zum Vergleich von wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen mit batterieelektrischen Fahrzeugen und Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.

Balraj Mann, Group CEO von First Hydrogen, kommentierte: Wir freuen uns, den Märkten die Vorteile eines wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugs zu zeigen. Während des Einsatztests mit Wales and West Utilities konnten wir unter winterlichen Bedingungen zeigen, dass unser FCEV in der Lage war, seine Leistung zu halten, während bei einem batteriebetriebenen Elektrofahrzeug die Leistung bei kälterem Wetter absinkt. Grüner Wasserstoff sorgt für Nachhaltigkeit und ist emissionsfrei, was den CO2-Fußabdruck verringert und die Dekarbonisierung unterstützt. Unsere FCEV, die grünen Wasserstoff verwenden, sind frei von Treibhausgasemissionen und Wasser ist das einzige Nebenprodukt. Wir versuchen, unseren Beitrag für eine emissionsfreie Zukunft zu leisten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76334/FirstHydrogen240724_DE_PRcom.001.png

Über First Hydrogen Corp. (FirstHydrogen.com)

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada), Montreal (Kanada) und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge, die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff spezialisiert hat. Das Unternehmen hat zwei leichte Nutzfahrzeuge mit Wasserstoff-Brennstoffzellen (FCEV) geplant und konstruiert. Die FCEV sind im Vereinigten Königreich (außer Nordirland) straßenzugelassen und haben nach 6.000 km Testfahrt eine Reichweite von mehr als 630 Kilometern mit einer einzigen Betankung erreicht. Die Fahrzeuge wurden erfolgreich unter realen Bedingungen bei Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich getestet. Außerdem entwickelt First Hydrogen eine Anlage zur Produktion von 35 MW grünem Wasserstoff und ein Fahrzeugmontagewerk in Shawinigan (Quebec).

Für das Board of Directors von

FIRST HYDROGEN CORP.

Balraj Mann

Chairman und Group CEO

Kontakt:

Balraj Mann

First Hydrogen Corp.

+1 604-601-2018

investors@firsthydrogen.com

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält Informationen oder Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Entwicklungen erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten.

Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem Aussagen über den Betrieb, das Geschäft, die finanzielle Lage, die erwarteten finanziellen Ergebnisse, die Leistung, die Aussichten, die Möglichkeiten, die Prioritäten, die Ziele, die laufenden Ziele, die Meilensteine, die Strategien und die Aussichten von First Hydrogen enthalten. Zukunftsgerichtete Informationen werden zu dem Zweck bereitgestellt, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft darzustellen, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Diese Aussagen sind nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Annahmen und Analysen der Geschäftsleitung und anderen Faktoren, die von der Geschäftsleitung herangezogen werden können, um Schlussfolgerungen zu ziehen und Prognosen oder Projektionen zu erstellen, einschließlich der Erfahrungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zu historischen Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen. Obwohl die Geschäftsleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen, Analysen und Einschätzungen zum Zeitpunkt der Abgabe der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Beispiele für Risiken und Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind unter anderem: der Zeitpunkt und die Unvorhersehbarkeit von behördlichen Maßnahmen; behördliche, gesetzliche, rechtliche oder andere Entwicklungen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit; begrenzte Marketing- und Vertriebskapazitäten; das frühe Stadium der Branche und der Produktentwicklung; limitierte Produkte; die Abhängigkeit von Dritten; unvorteilhafte Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Finanzmärkte; die Auswirkungen des zunehmenden Wettbewerbs, der Verlust von Führungskräften in Schlüsselpositionen, der Kapitalbedarf und die Liquidität, der Zugang zu Kapital, der Zeitpunkt und die Höhe von Kapitalausgaben, die Auswirkungen von COVID-19, Verschiebungen in der Nachfrage nach den Produkten von First Hydrogen und der Größe des Marktes, die Reform des Patentrechts, Patentstreitigkeiten und geistiges Eigentum und Interessenkonflikte.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen von First Hydrogen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich zu keinem anderen Zeitpunkt auf diese Informationen verlassen. First Hydrogen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76334

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76334&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA32057N1042

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.