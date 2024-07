Seit die Zinsen wieder auf höherem Niveau liegen, bringen Anbieter vermehrt so genannte Laufzeit-ETFs auf den Markt. In diesen Vehikeln, die je nach Anbieter auch iBonds (iShares) oder Target-Maturity-ETFs (DWS) heißen, sind Anleihen enthalten, die alle ungefähr zum gleichen Zeitpunkt zurückgezahlt werden. Anlegerinnen und Anleger, die in Laufzeit-ETFs investieren, erhalten auch ihren Einsatz am Laufzeitende zurück und der ETF wird aufgelöst.

In dieser Folge fragt Georg Buschmann Lukas Ahnert von der Fondsgesellschaft DWS, wie Laufzeit-ETFs genau funktionieren, welche Vor- und Nachteile sie haben und wann sie für deine Geldanlage sinnvoll sein können.

