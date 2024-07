Porsche erwartet wegen Lieferproblemen mehrwöchige Produktionsunterbrechungen

Porsche-Finanzchef Lutz Meschke rechnet nach dem Ausfall eines Lieferanten für Aluminiumteile mit mehrwöchigen Produktionsunterbrechungen.

Das Unternehmen arbeite mit voller Kraft daran, die Produktion hochzufahren, sei aber nicht in der Lage, alle Ausfälle wettzumachen, sagte er am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen zum Halbjahr. Porsche-Chef Oliver Blume sagte, der Sportwagenbauer sei auch deswegen so stark abhängig von einem einzigen Lieferanten, weil die Volumina vergleichsweise gering seien. "Wir haben einen hohen Anteil von sehr exklusiven Autos, die nicht von der Stange sind, was es schwieriger macht, Teile auszutauschen", sagte er. Porsche hatte in der Nacht zum Dienstag seine Prognose gesenkt und das mit Lieferengpässen bei Aluminiumteilen begründet.