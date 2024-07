Börse Stuttgart-News: Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen

Wie in der Vorwoche bestimmt der US-Präsidentschaftswahlkampf auch diese Woche den Handelsauftakt. Dieses Mal setzen die Demokraten mit dem Rückzug Joe Bidens aus dem Rennen um das Weiße Haus die Schlagzeilen. Während der DAX zunächst freundlich in die Handelswoche startete und seine Vorwochenverluste zum Großteil aufholen konnte, ging es für den Bund-Future bis auf 131,62 Prozentpunkte zurück. Zur Wochenmitte erholt er sich wieder und steht nach mauen deutschen Konjunkturdaten, der Einkaufsmanagerindex sinkt mit 48,7 Punkten unter die Wachstumsschwelle von 50, mit 132,4 Punkten auf Vorwochenniveau. Dasselbe gilt für die Anleihe-Renditen, so rentiert die 10-jährige Bundesanleihe wie in der Vorwoche mit 2,4365 %. Ebenfalls keine Veränderung gibt es bei der Rendite für die 30-jährige Bundesanleihe, derzeit stehen 2,646 % auf der Kurstafel.

Anlegertrends

EU nimmt 5 Mrd. EUR auf

Die Europäische Union nimmt über eine Anleihe (WKN A3L1CN) frisches Kapital in Höhe von 5 Milliarden Euro auf. Während der Laufzeit wird ein Kupon in Höhe von 2,875 % p.a. gezahlt, erstmals am 05.10.2024. Als Fälligkeitsdatum ist der 05.10.2029 angegeben. Sowohl der Mindestbetrag als auch die kleinste handelbare Einheit liegen bei privatanlegerfreundlichen einem Nominalen. Moody´s verleiht ein Aaa Rating.

EnBW zahlt 3,5% p.a.

Der Energiekonzern EnBW emittiert eine Anleihe (WKN A3L1LT) im Volumen von 650 Millionen Euro. Anleger erhalten bis zur Fälligkeit am 22.07.2031 einen Kupon von 3,5 % p.a. Die erste Zinszahlung erfolgt am 22.07.2025. Der Mindestbetrag liegt bei 1.000 Nominalen, dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von S&P gibt es ein A- Rating.

IBRD emittiert GBP-Anleihe

Die International Bank for Reconstruction and Development refinanziert sich über eine Anleihe (WKN A3L1KC) mit 750 Millionen Britischen Pfund. Der jährliche Kupon beträgt 4,125 % und wird erstmals am 31.07.2025 ausgezahlt. Die Fälligkeit ist für den 31.07.2031 vorgesehen. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Nominalen handeln. S&P gibt ein AAA Rating an.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH; www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)