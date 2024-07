EQS-News: InTiCa Systems SE: Hauptversammlung 2024 - Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen

EQS-News: InTiCa Systems SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

InTiCa Systems SE: Hauptversammlung 2024 - Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen



InTiCa Systems SE: Hauptversammlung 2024 - Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit angenommen Passau, 25. Juli 2024 – Auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der InTiCa Systems SE (ISIN DE0005874846, Ticker IS7), die wie in den vergangenen Jahren virtuell stattfand, haben die teilnehmenden Aktionäre allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Nicht zur Abstimmung kam, wie bereits im Vorfeld veröffentlicht, der Tagesordnungspunkt 5 zur Wahl des Abschlussprüfers. Aktuell ist der Aufsichtsrat mit mehreren international erfahrenen Wirtschaftsprüfern im Austausch und wird beim zuständigen Amtsgericht Passau zeitnah einen Antrag auf gerichtliche Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 stellen. Der Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 wird dann wieder von der Hauptversammlung bestimmt werden.

In seinem Bericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr und in der Generaldebatte erläuterte der Vorstand ausführlich die Konzernzahlen sowie die strategische Ausrichtung der InTiCa Systems SE. Neben der kontinuierlichen Optimierung der Produktionsprozesse und der intensiven Verhandlung über Einkaufs- und Abnahmepreise, betonte der Vorstand insbesondere noch einmal die strategische Erweiterung des Produktportfolios und die Neupositionierung für breitere Zielgruppen. Ein neuer Produktkatalog zur Vertriebsunterstützung wird derzeit finalisiert. Maßgeschneiderte Leistungskomponenten und Dienstleistungen für Spezialanwendungen sollen die Keimzelle künftigen Wachstums sein, erste vielversprechende Aufträge für die Medizin- und Tontechnik wurden bereits bearbeitet.

Zum Ende des ersten Halbjahres lag der Auftragsbestand mit EUR 82,3 Mio. (30.06.2023: 111,9 Mio.) deutlich unter dem Vorjahreswert. Dies liegt auch daran, dass die Kunden ihre Aufträge deutlich kurzfristiger als früher in die Systeme einstellen. Insbesondere in den neuen Produktbereichen, in die InTiCa in den vergangenen Jahren investiert hat (z.B. Mild-Hybrid, induktive Spulen für Dämpfungssysteme, Keyless-Go-Systeme), sind Nachfrage und Abrufe aber auf gutem Niveau.

Den Halbjahresbericht mit den detaillierten Ergebnissen des ersten Halbjahres 2024 wird die InTiCa Systems SE planmäßig am 08.08.2024 veröffentlichen.

InTiCa Systems SE

Der Vorstand



KONTAKT Dr. Gregor Wasle | Vorstandsvorsitzender

TEL +49 (0) 851 – 966 92 – 0

FAX +49 (0) 851 – 966 92 – 15

MAIL investor.relations@intica-systems.com

Über InTiCa Systems:

Die InTiCa Systems SE ist ein international tätiger Anbieter von elektronischen Komponenten und Systemen. Mit innovativen Lösungen für die Automobilindustrie, erneuerbare Energien, Industrieanwendungen und weitere Branchen trägt das Unternehmen zur Gestaltung einer nachhaltigen und vernetzten Zukunft bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.intica-systems.com.



Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Diese Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung der InTiCa Systems SE. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstandes sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Aussagen wesentlich abweichen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Da vorausschauende Aussagen ausschließlich von den Umständen am Tag der Veröffentlichung ausgehen, haben wir weder die Absicht noch übernehmen wir die Verpflichtung, diese laufend zu aktualisieren.

