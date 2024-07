Buschmann bringt Gesetzesentwurf für einfacheres Bauen auf den Weg

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundesjustizminister Marco Buschman hat einen Gesetzentwurf für einfacheres Bauen auf den Weg gebracht.

Die entsprechenden Anpassungen des Bauvertragsrechts seien zur Stellungnahme an Länder und Verbände verschickt worden, teilte der FDP-Politiker am Montag mit. "Mit unserem Gesetzentwurf wollen wir Bauen in Deutschland günstiger, einfacher und unbürokratischer machen", erklärte Buschmann. "Fachleute schätzen, dass sich dadurch bis zu zehn Prozent der Herstellungskosten einsparen lassen." Die Beteiligten von Bauprojekten müssten die Möglichkeit haben, einvernehmlich von Komfort-Standards abzuweichen. Das geltende Vertragsrecht mache solche Vereinbarungen unnötig kompliziert.

Bei den Neuregelungen geht es um den sogenannten Gebäudetyp E. Buschmann unterstrich, es gehe um die Reduzierung verzichtbarer Komfortstandards beim Bauen, nicht um die Verringerung der Sicherheit. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) hatte vorige Woche bereits entsprechende Leitlinien vorgelegt.

