Trading-Chance Nordex: Jetzt könnte den Bullen hier die Luft ausgehen

Vor knapp vier Wochen hatten wir an dieser Stelle einen Long-Trade auf die Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex vorgestellt, der sich herausragend entwickelt hat. Jetzt aber mehren sich die Indizien, dass es nicht nur Zeit wäre, den Gewinn mitzunehmen sondern auch, die Seiten zu wechseln.

Nach einer scharfen Korrektur zwischen Mitte Mai und Ende Juni hatte die Nordex-Aktie auf einem charttechnisch perfekten Level nach oben gedreht. Das konnten wir mit dem am 3. Juli vorgestellten Long-Trade mitnehmen. Aber seither ist die Aktie nicht nur in der Spitze um gut 26 Prozent gestiegen. Es wurde auch „geliefert“, worauf das bullische Lager im Vorfeld gehofft hatte.

Die Halbjahreszahlen konnten überzeugen, aber ...

Die am vergangenen Donnerstag vorgelegten Ergebnisse der ersten sechs Monate waren eigentlich durchweg erfreulich. Der Umsatz legte zum Vorjahreszeitraum zu, Auftragseingang und Auftragsbestand ebenso, hinzu kommt, dass die operative Gewinnmarge auf EBITDA-Basis solide positiv war. Positiv genug, um die bestehende EBITDA-Margenprognose auf der Unterseite von zuvor 2 bis 4 auf 3 bis 4 Prozent einzugrenzen.

Das waren keine völlig überraschenden Ergebnisse, aber sie waren gut genug um zu verhindern, dass die Aktie nach ihrem vorherigen Anstieg deutlicher unter Gewinnmitnahmen leiden musste. Andererseits zog sie auch nicht wie eine Rakete davon. Und das deutet an, dass viele, die auf eine stetige Verbesserung der Lage hofften, schon vor der Bilanz eingestiegen waren. Seit Vorlage der Ergebnisse konnte Nordex in den zwei Handelstagen Donnerstag und Freitag knapp viereinhalb Prozent zulegen – viel ist das nicht. Und:

... neue Kaufargumente sind vorerst nicht zu erwarten

Da die positiven Nachrichten jetzt auf dem Tisch liegen und in den kommenden Wochen nicht mit neuen Argumenten für das bullische Lager zu rechnen wäre, dürften sich einige die Frage stellen, warum sie jetzt noch zukaufen statt ein paar Gewinne mitnehmen sollten, nachdem eine dynamische Reaktion auf das Zahlenwerk ausblieb. Die Aktie ist stark gelaufen, die Bullen haben, was sie wollten ... eine Korrektur wäre daher nicht überraschend.

Denkbar ist zwar, dass die Nordex-Aktie sich noch in die nahe gekommene Widerstandszone 14,90 zu 15,77 Euro vorkämpft, aber dann würde die Wahrscheinlichkeit von Gewinnmitnahmen nur umso größer. Jetzt einen tadellosen, in wenigen Wochen erzielten Long-Gewinn mitzunehmen und einen gegenläufigen Short-Trade zu installieren, wäre daher eine Überlegung wert.

Gewinnmitnahme Long, Switch auf die Short-Seite

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 18,985 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,77. Den Stop Loss würden wir bei 16,20 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,70 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Nordex lautet PC79AX.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 14,90 Euro, 15,77 Euro

Unterstützungen: 11,85 Euro, 11,52 Euro, 11,37 Euro, 10,83 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Nordex

Basiswert Nordex WKN PC79AX ISIN DE000PC79AX5 Basispreis 18,985 Euro K.O.-Schwelle 18,985 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 2,77 Stop Loss Zertifikat 2,70 Euro

