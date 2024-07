DAX® - Schwacher Wochenstart verhindert den Ausbruch

Die deutschen Standardwerte befinden sich unverändert auf Richtungssuche. Nach dem vielversprechenden Wochenausklang und einem ebenfalls freundlichen Start in die neue Woche fiel der DAX® von seinem kurz nach der Eröffnung markierten Tageshoch bei 18.546 Punkten gestern deutlich zurück und beendete den Handel rund 220 Zähler oder 1,2 % niedriger bei 18.327 Punkten. Damit ist der Versuch, den Abwärtstrendkanal nach oben zu verlassen, erst einmal gescheitert. Solch uneinheitliche Tendenzen sind in dieser Jahreszeit nicht unüblich. Die aktuelle Konstellation spricht aber dafür, dass das Momentum demnächst wieder Fahrt aufnimmt. Dafür gilt es im ersten Schritt, eine der kurzfristigen Auf- oder Abwärtstrendlinien nachhaltig zu durchbrechen. Auffällig ist abseits des isolierten DAX®-Charts die relative Stärke gegenüber dem Euro Stoxx 50®, der gestern ebenfalls an seinem Abwärtstrend gescheitert ist und damit kein weiteres Kaufsignal liefern konnte. Auch hier dürfte es in den kommenden Tagen richtig spannend werden. Falls das Kursbarometer der Eurozone nach unten wegkippt, sollte der deutsche Aktienindex seine Outperformance unbedingt beibehalten, um größere Schäden zu vermeiden.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

