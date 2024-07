OTS: Grifols / Grifols Halbjahresergebnisse 2024 / Grifols steigert Ergebnis ...

Grifols Halbjahresergebnisse 2024 / Grifols steigert Ergebnis im zweiten Quartal und bekräftigt Jahresprognose Barcelona, Spanien (ots) - · Das zweite Quartal bringt ein Umsatzwachstum von 9,3% cc[1] auf 1,818 Milliarden Euro und damit einen Anstieg von 7,5% cc auf 3,444 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2024, zu dem alle Business Units beitragen haben. · Das bereinigte EBITDA wächst um 28% cc und erreicht 441 Millionen Euro (eine Marge von 24,2%) im zweiten Quartal 2024 und trägt so zu 791 Millionen Euro und einer Marge von 23,0% im ersten Halbjahr 2024 bei. · Der positive freie Cashflow (57 Millionen Euro) im zweiten Quartal 2024 ist auf die Optimierung des Betriebskapitals zurückzuführen. · Der ausgewiesene Nettogewinn entwickelt sich im ersten Halbjahr 2024 zu einem positiven Ergebnis von 36 Millionen Euro, was einem Anstieg von 106 Millionen Euro gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 entspricht. Der Nettogewinn ohne Einmaleffekte beläuft sich auf 152 Millionen Euro. · Der Verschuldungsgrads sinkt auf 5,5x, aufgrund der EBITDA-Verbesserung und dem Mittelzufluss von 1,6 Milliarden Euro aus der im Juni abgeschlossenen Veräußerung von SRAAS. · Die Prognose für 2024 wird bekräftigt. Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen und führender Hersteller von Arzneimitteln aus Blutplasma, meldet solide Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2024 infolge eines starken zweiten Quartals. Thomas Glanzmann , Executive Chairman, sagt: " Wir freuen uns, ein starkes Quartalsergebnis erzielt zu haben und unsere Prognose für das Gesamtjahr 2024 bekräftigen zu können. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Stärkung unserer Unternehmensführung sowie die Umsetzung unserer Strategie, einschließlich des Schuldenmanagements. Ein Beleg dafür ist der erfolgreiche Abschluss des SRAAS-Geschäfts im Rahmen der strategischen Allianz mit Haier. Wir erwarten, dass dadurch auch die Chancen auf dem schnell wachsenden Plasma- und Diagnostikmarkt in China vorangetrieben werden." Nacho Abia , Chief Executive Officer, fügt hinzu: " Es freut mich, mitteilen zu können, dass wir aufgrund der harten Arbeit des Grifols-Teams im zweiten Quartal einen positiven freien Cashflow, eine deutliche Steigerung des EBITDA und ein nahezu zweistelliges Umsatzwachstum erzielt haben. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte konzentrieren wir uns weiterhin auf die Umsetzung unseres dezidierten Ansatzes für Operational Excellence und Kostendisziplin, um die Generierung von freiem Cashflow weiter zu verbessern und nachhaltige Profitabilität zu erzielen." Geschäftsentwicklung einzelner Business Units In der ersten Jahreshälfte 2024 erreicht der Gesamtumsatz 3,444 Milliarden Euro, ein Anstieg von 7,5% cc im Vergleich zum Vorjahr, der auf ein beschleunigtes Wachstum im zweiten Quartal von +9,3% cc in allen Business Units zurückzuführen ist. Biopharma erzielt in der ersten Jahreshälfte 2024 ein Wachstum von 8,9% cc und ein Wachstum von 8,4% im zweiten Quartal. Der Bereich Immunglobuline wächst in den ersten sechs Monaten des Jahres um 13,1% cc (+13,7% cc im zweiten Quartal), getragen durch die steigende Nachfrage in Schlüsselregionen und die anhaltend starke Akzeptanz unseres subkutanen Immunglobulins Xembify®. In der ersten Jahreshälfte hat Xembify® um fast 60% cc zugelegt, insbesondere durch seine Entwicklung in den USA und seine erfolgreiche Vermarktung in europäischen Ländern. Zudem steigen die Umsätze mit Albumin um 9,6% cc (+11,9% im zweiten Quartal) aufgrund einer erhöhten Nachfrage in China. Die Umsätze mit Alpha-1-Antitrypsin-Inhibitor und anderen Specialty Proteins bleiben unverändert, wobei der strategische Wechsel des Specialty-Pharma-Partners in den USA im zweiten Quartal 2024 dazu dient, das Leistungsangebot für Alpha-1-Patientinnen und -Patienten für die Zukunft zu stärken. Die Diagnostic- Umsätze belaufen sichim ersten Halbjahr auf 322 Millionen Euro und steigen damit auf vergleichbarer Basis um 1,9%[1] cc (-3,7% cc ausgewiesen) gegenüber dem Vorjahr. Der Grund ist ein Anstieg um 1,2% im zweiten Quartal, der auf die starken Umsätze bei Blood Typing Solutions (+14,0% cc) und Immunoassay Donor Screening (+7,6% cc) beruht. Die Einnahmen von Bio Supplies steigen um 32,6% cc auf 110 Millionen Euro für das erste Halbjahr 2024. Die gesammelte Plasmamenge erhöht sich in der ersten Jahreshälfte 2024 weiter, während sich die Kosten pro Liter (CPL) im zweiten Quartal stabilisieren. Sie waren im März 2024 im Vergleich zum Dezember 2023 um 2% gesunken, was sich zu dem Rückgang von 22% seit dem Höchststand im Juli 2022 addierte. Insgesamt bleiben die Aussichten für Plasma positiv, mit erheblichen Chancen für weitere Kostensenkungen, die durch die laufenden Initiativen zur Effizienzsteigerung, zur Rationalisierung der Abläufe und zur Digitalisierung ermöglicht werden. Finanzielle Performance und Verschuldung Das bereinigte EBITDA für das zweite Quartal 2024 beläuft sich auf 441 Millionen Euro, mit einer Marge von 24,2% und einem Wachstum von 27,9% cc. Im ersten Halbjahr erreicht das bereinigte EBITDA 791 Millionen Euro, mit einer Marge von 23,0% und 24,1% Wachstum bei konstanten Wechselkursen. Diese Entwicklung ist auf ein starkes operatives Geschäft, eine Senkung der Kosten pro Liter im zweiten Halbjahr 2023 und eine höhere Fixkostendeckung im ersten Halbjahr 2024 zurückzuführen. Das ausgewiesene EBITDA erreicht 414 Millionen Euro im zweiten Quartal sowie 724 Millionen Euro im ersten Halbjahr, mit Margen von 22,8% bzw. 21,0%. Das ausgewiesene EBITDA für das erste Halbjahr enthält im Wesentlichen 44 Millionen Euro an einmaligen Transaktions- und Restrukturierungskosten sowie 22 Millionen Euro im Rahmen des Projekts Biotest Next Level (BNL)[2]. Der ausgewiesene Nettogewinn dreht im ersten Halbjahr 2024 in den positiven Bereich und beläuft sich auf 36 Millionen Euro, gegenüber einem Minus von (70) Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Reingewinn ohne Einmaleffekte beläuft sich auf152 Millionen Euro. Die Generierung von freiem Cashflow hatfür Grifols weiterhin oberste Priorität. Der positive freie Cashflow von 57 Millionen Euro im zweiten Quartal ist ein Indikator für die im Laufe des Jahres erwartete deutliche Steigerung. Verbesserungen des Betriebskapitals, angetrieben durch optimierte Lagerbestände, tragen am deutlichsten zu dem starken freien Cashflow im Quartal bei. Der Abbau der Verschuldung stehtfür Grifols nach wie vor an erster Stelle. Das Unternehmen erzielt im zweiten Quartal erhebliche Fortschritte, indem es die Erlöse aus der erfolgreich abgeschlossenen SRAAS-Transaktion nutzte, um den Verschuldungsgrad auf 5,5x zu senken. Die Nettofinanzverschuldung im Rahmen derKreditfazilität beläuft sich auf 8,262 Milliarden Euro. In diesem Betrag sind die Auswirkungen der finanziellen Verpflichtungen im Zusammenhang mit Leasing, vor allem von Plasmazentren (IFRS 16), nicht enthalten - die entsprechenden Belastungen belaufen sich auf 1,134 Milliarden Euro am 30. Juni 2024. Die Nettofinanzverschuldung laut Bilanz beträgt somit 9,396 Milliarden Euro. Zum 30. Juni 2024 verfügte Grifols ohne den Nettoerlös aus der SRAAS-Transaktion in Höhe von 1,6 Milliarden Euro über eine Liquiditätsposition von 915 Millionen Euro und eine Barposition von 568 Millionen Euro. Alternative Performance Measures (APMs) Dieses Dokument enthält die folgenden Alternative Performance Measures (APMs): konsolidiertes EBITDA (berichtet), konsolidiertes EBITDA (bereinigt), Verschuldungsgrad gemäß Kreditfazilität, Nettoverschuldung gemäß Kreditfazilität, Free Cash Flow, Working Capital und einmalige Posten. Weitere Einzelheiten zur Definition, Erläuterung der Verwendung und Abgleichung der APMs finden Sie im Anhang der Präsentation sowie im Dokument "Alternative Performance Measures" auf unserer Website http://www.grifols.com/en/investors . TELEFONKONFERENZ Grifols wird heute, Dienstag, 30. Juli 2024, um 18:30 Uhr MEZ / 12:30 Uhr EST eine Telefonkonferenz durchführen, um ein Business Update und die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2024 zu präsentieren. Um sich den Webcast und die Präsentation anzusehen und anzuhören, klicken Sie auf Grifols Q2'24 Results (https://streamstudio.world-television.com/1100-1766-40114/en) oder besuchen Sie die Website http://www.grifols.com/en/investors . Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird empfohlen, sich im Voraus für die Telefonkonferenz zu registrieren. Die Abschrift und die Aufzeichnung der Telefonkonferenz werden innerhalb von 24 Stunden nach Ende der Live-Telefonkonferenz auf der Website http://www.grifols.com/en/investors verfügbar sein. [1] Ohne den wirtschaftlichen True-up von 19 Mio. EUR im Bereich Immunoassay Donor Screening (ehemals Rekombinante Proteine) ab dem ersten Quartal 2023 [2] Biotest Next Level (BNL) ist ein einmaliges Projekt zur Erhöhung der Produktionskapazität in Dreieich, Deutschland Über Grifols Grifols ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das 1909 in Barcelona gegründet wurde und sich für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen weltweit einsetzt. Das Unternehmen ist führend im Bereich der aus Plasma gewonnenen Arzneimittel und der Transfusionsmedizin und entwickelt, produziert und bietet innovative Gesundheitsdienstleistungen und -lösungen in mehr als 110 Ländern an. Die Bedürfnisse der Patienten und das ständig wachsende Wissen von Grifols über viele chronische, seltene und weit verbreitete Krankheiten, die manchmal lebensbedrohlich sind, treiben unsere Innovationen bei plasmabasierten Therapien und anderen biopharmazeutischen Produkten zur Verbesserung der Lebensqualität voran. Grifols konzentriert sich auf die Behandlung von Krankheiten in einem breiten Spektrum von Therapiebereichen: Immunologie, Hepatologie und Intensivmedizin, Pulmonologie, Hämatologie, Neurologie und Infektionskrankheiten. Als Pionier in der Plasmabranche baut Grifols sein Netz von Spendezentren weiter aus, das mit mehr 390 Zentren in Nordamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und China das größte der Welt ist. Als anerkannter Marktführer in der Transfusionsmedizin bietet Grifols ein umfassendes Portfolio an Lösungen zur Verbesserung der Sicherheit von der Spende bis zur Transfusion sowie klinische Diagnosetechnologien. Grifols liefert hochwertige biologische Produkte für die biowissenschaftliche Forschung, klinische Studien und die Herstellung pharmazeutischer und diagnostischer Produkte. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Hilfsmittel, Informationen und Dienstleistungen, die es Krankenhäusern, Apotheken und Angehörigen der Gesundheitsberufe ermöglichen, auf effiziente Weise eine fachgerechte medizinische Versorgung zu gewährleisten. Grifols, mit mehr als 24.000 Mitarbeitern in mehr als 30 Ländern und Regionen, hat sich einem nachhaltigen Geschäftsmodell verschrieben, das den Standard für kontinuierliche Innovation, Qualität, Sicherheit und ethische Führung setzt. Im Jahr 2023 belief sich der wirtschaftliche Effekt von Grifols in seinen Hauptgeschäftsländern auf 9,6 Milliarden Euro. Das Unternehmen schuf außerdem 193.000 Arbeitsplätze, einschließlich indirekter und induzierter Arbeitsplätze. Die A-Aktien des Unternehmens sind an der spanischen Börse notiert, wo sie Teil des Ibex-35 sind (MCE:GRF). Die stimmrechtslosen B-Aktien von Grifols sind am Mercado Continuo (MCE:GRF.P) und über ADRs an der amerikanischen NASDAQ (NASDAQ:GRFS) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.grifols.com . Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen über Grifols, die auf aktuellen Annahmen und Prognosen der Geschäftsleitung von Grifols beruhen, einschließlich Pro-forma-Zahlen, Schätzungen und den ihnen zugrunde liegenden Annahmen, Aussagen über Pläne, Ziele und Erwartungen in Bezug auf Investitionen, Synergien, Produkte und Dienstleistungen sowie Aussagen über die künftige Performance. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen durch die Worte "erwartet", "potenziell", "Schätzungen" und ähnliche Formulierungen gekennzeichnet sind. Obwohl Grifols der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, begründet sind, können verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung des Unternehmens wesentlich von den hier gemachten Schätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die in unseren öffentlich zugänglichen Berichten an die Comisión Nacional del Mercado de Valores und die Securities and Exchange Commission dargelegt sind. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien bezüglich zukünftiger Ergebnisse. Sie wurden nicht von den Wirtschaftsprüfern von Grifols überprüft. Pressekontakt: KONTAKT FÜR INVESTOREN: mailto:inversores@grifols.com mailto:investors@grifols.com Tel. +34 93 571 02 21 KONTAKTE FÜR MEDIEN: Grifols Pressestelle mailto:media@grifols.com Tel. +34 93 571 00 02 Spanien: Duomo Comunicación - Grifols Pressestelle Raquel Lumbreras mailto:Raquel_lumbreras@duomocomunicacion.com Borja Gómez mailto:Borja_gomez@duomocomunicacion.com Tel. +34 91 311 92 89 - 91 311 92 90 Deutschland: Grifols Pressestelle Rüdiger Litzba mailto:litzba@delta-communications.de Tel. +49 151 2122 9144 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62216/5834019 OTS: Grifols