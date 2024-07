Die meistgehandelten Produkte: Nvidia wieder im Höhenflug

Der deutsche Aktienmarkt startete am Mittwochmorgen mit einem Plus in den Handelstag, wobei die Bewegungen im Dax® aktuell schwer vorhersehbar sind. Heute verzeichneten Tesla Call-Optionen eine hohe Nachfrage, da das Unternehmen nach der Ankündigung neuer Fahrzeugmodelle und Fortschritten bei der Batterieentwicklung wieder im Fokus der Anleger steht. Nvidia Call-Optionen standen ebenfalls hoch im Kurs, was auf die steigende Nachfrage nach GPUs für KI-Anwendungen und die jüngste Partnerschaft mit großen Tech-Unternehmen zurückzuführen ist.

Dazu hat der Chip- und GPU-Hersteller angekündigt die Produktion der neuen Geforce RTX-40 Serie zu halbieren, was die Preis wesentlich anheben dürfte. Short-Positionen auf den S&P 500® und NASDAQ® zeigten ein gesteigertes Handelsvolumen, da Marktunsicherheiten und wirtschaftliche Bedenken die Anleger zu Absicherungen bewegten. Unsicherheiten empfanden die Anleger auch beim Chemikalienhändler Brenntag. Das Unternehmen musste im vergangen Quartal einen Umsatzrückgang und damit auch eine niedrigere EPS Quote hinnehmen und sorgte dadurch für den vermehrten Kauf von Put Optionsscheinen auf den Basiswert. Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD60QB 4,24 18542,00 Punkte 18136,4618 Punkte 44,19 Open End DAX® Call HD54HM 5,56 18542,00 Punkte 18001,0238 Punkte 42,20 Open End DAX® Put HD7CWP 0,95 18545,00 Punkte 18586,609 Punkte 234,68 Open End Tesla Call HD3A5T 1,04 222,59 USD 217,110938 USD 21,09 Open End Nvidia Call HD2SAD 9,77 103,73 USD 99,828379 USD 4,90 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.07.2024; 09:51 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Nvidia Call HD5R6B 7,27 103,73 135,00 USD 10,54 18.12.2024 NASDAQ® Put HD6C56 10,38 18796,27 20200,00 Punkte 16,62 13.08.2024 AMD Put HD2KZV 1,31 138,44 130,00 USD 11,06 18.06.2025 Brenntag Put HD2H49 1,45 66,64 80,00 EUR 4,52 18.06.2025 ASML Call HD573X 15,07 860,60 850,00 EUR 6,70 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.07.2024; 10:14 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Nvidia Long HD6C0X 4,77 110,51 69,17622 USD 3 Open End S&P500® Short HD2R0A 5,41 5481,13 6342,4392 Punkte -6 Open End DAX® Short HD39A4 1,24 18500,00 19332,1493 Punkte -20 Open End NASDAQ® Short HD2QZ4 5,36 18796,27 21928,5434 Punkte -6 Open End Nvidia Long HD673E 3,38 110,00 83,008907 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 31.07.2024; 10:21 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!