ANALYSE-FLASH: UBS belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 49 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE nach einem Medienbericht über eine mögliche Minderheitsbeteiligung am US-Stromerzeuger Calpine auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Sie sehe die potenziellen Vorteile eines diversifizierten Portfolios angesichts der Unbeständigkeit Erneuerbarer Energien, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine Minderheitsbeteiligung an einem auf fossile Brennstoffe ausgerichteten Versorger könne jedoch nur begrenzte Vorteile bieten./edh/mis

