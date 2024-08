Deutschland: Sell-Off zum Start

Sehr schwache Vorgaben aus Asien - speziell aus Japan - sind der Grund dass der der deutsche Leitindex die Talfahrt zum Handelsstart in die neue Woche nahtlos weiter fortsetzt. Aktuell wird der Index gut 300 Punkte unter dem Schlusskurs vom Freitag getaxt. Nach dem Kursrutsch in der Vorwoche im Zuge schwacher Weltbörsen und der Furcht vor einer Rezession in den USA notiert der Kurs vorbörslich unter der viel beachteten 200-Tage-Linie, die Hinweise auf den längerfristigen Trend gibt. Der technische Indikator liegt bei 17.399 Punkten.

USA: Talfahrt geht weiter

Die US-Börsen haben am Freitag ihre Talfahrt mit Tempo fortgesetzt. Schwache Arbeitsmarktdaten gaben den tags zuvor hochgekochten Rezessionssorgen weitere Nahrung. Die wachsenden Spannungen im Nahen Osten sowie enttäuschende Quartalsberichte von Intel und Amazon belasteten ebenfalls die Stimmung. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial büßte letztlich 1,51 Prozent auf 39.737,26 Punkte ein, womit sich für die abgelaufene Handelswoche ein Verlust von 2,1 Prozent ergibt.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 39.737 -1,51 Prozent S&P 500 5.346 -1,84 Prozent Nasdaq 16.776 -2,43 Prozent

Asien: Nikkei im Crash-Modus

Die Schwäche an den Aktienmärkten in Asien hat sich zum Wochenstart insbesondere in Japan fortgesetzt. Der Anstieg des Yen, mögliche Zinserhöhungen und die trüberen Wirtschaftsaussichten für die USA untergraben dort das Vertrauen der Investoren. Der japanische Leitindex Nikkei 225 beschleunigte am Montag seine Talfahrt und sackte zuletzt um über 10 Prozent ab. In China war das Bild nicht ganz so trüb. Der techwertelastige Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank leicht um 0,2 Prozent und der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte sogar um 0,2 Prozent zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 32.107 -10,59 Prozent Hang Seng 16.945 -2,08 Prozent CSI 300 3.364 -0,6 Prozent

Renten

Punkte/ Rendite Veränderung Bund-Future 135,82 +0,46 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,16 - 0,01 Prozent 10-jährigen US-Anleihen 3,733 - 1,49 Prozent

Devisen:

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0911 1,11 Prozent USD / JPY 146,51 -1,92 Prozent EUR / JPY 159,89 -0,80 Prozent

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 76,91 USD +0,10 USD WTI 73,53 USD +0,01 USD

Umstufungen von Aktien

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 243 (274) EUR - 'HOLD'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 14,50 (13,50) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 29 (34) EUR - 'OVERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 48,00 (59,50) EUR - 'OVERWEIGHT'-

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 37,50 (61,50) EUR - 'BUY'

Redaktion onvista/dpa-AFX