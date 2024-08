Die meistgehandelten Produkte: Calls trotz Sell-Off?

Die neue Handelswoche beginnt mit Verlusten am Dax®, der zum Handelsstart um rund drei Prozent fällt und damit den Abwärtstrend fortsetzt, der durch negative Vorgaben aus Asien verstärkt wird. Trotz der trüben Marktlage fanden sich heute, neben den Short Positionen, auch einige Calls auf amerikanische Tech-Werte sowie den deutschen Electric Utility Konzern E.ON, wieder. Auch bei Fresenius sorgten positive Nachrichten über eine erfolgreiche Restrukturierung und einer damit einhergehende weitere allmähliche Verbesserung der operativen Leistung, in Verbindung mit einer umsichtigen Kapitalallokation, für optimistische Anlegerstimmung.

Microsoft und Apple profitierten von einer Ankündigung zur Einführung neuer KI-gestützter Softwarelösungen, was die Erwartungen an zukünftige Gewinne verbesserte. So kündigte Apple an, dass die Integration von ChatGPT, für iOS 18, iPadOS 18 und macOS 15 Sequoia „bis zum Ende des Kalenderjahres“ erfolgen. E.ON Long-Positionen zogen ebenfalls Aufmerksamkeit auf sich, da die jüngsten Kurskorrekturen von den Anlegern anscheinend als gute Einstiegsmöglichkeit bewertet werden.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD7M28 0,69 17233,85 Punkte 17900,00 Punkte 25,99 Open End DAX® Put HD1HPW 29,13 17233,85 Punkte 20178,4499 Punkte 5,89 Open End DAX® Call HD20PY 2,38 17272,00 Punkte 17055,1702 Punkte 68,76 Open End DAX® Put HD6G33 6,56 17233,85 Punkte 17920,9279 Punkte 26,23 Open End Fresenius Call HB8W4M 0,95 30,765 EUR 21,398238 EUR 3,39 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.08.2024; 10:28 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Microsoft Call HD2CW8 1,61 392,00 USD 425,00 USD 39,38 18.12.2024 DAX® Put HD04JW 3,59 17260,02 Punkte 15900,00 Punkte 48,00 17.12.2024 DAX® Put HD0UPW 8,33 17260,02 Punkte 17600,00 Punkte 20,92 17.12.2024 DAX® Put HD14G6 8,60 17260,02 Punkte 18000,00 Punkte 20,67 17.09.2024 Apple Call HD403C 0,47 204,16 USD 250,00 USD 17,93 19.03.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.08.2024; 11:01 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag E.ON Long HC68UZ 9,75 12,13 EUR 6,296013 EUR 2 Open End Microsoft Long HD2QR8 6,26 390,695 USD 306,637271 USD 4 Open End E.ON Long HC15YK 23,68 12,13 EUR 8,393305 EUR 3 Open End DAX® Long HD6QG9 7,66 17279,50 Punkte 13254,2218 Punkte 4 Open End DAX® Long HD6SGF 6,53 17279,50 Punkte 14726,4292 Punkte 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.08.2024; 11:07 Uhr;

