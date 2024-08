Tagesausblick für 06.08.: DAX holt einen Teil der Tagesverluste wieder auf. Bleibt jedoch angeschlagen

Panikartige Verkäufe an den Aktienmärkten. Japans Nikkei225® brach heute zweistellig ein. Die Welle der Kurseinbrüche wanderte weiter nach Europa und schließlich nach USA. Auslöser waren die schlechten Nachrichten aus den USA vom Freitag, die neue Ängste vor einer Rezession in den USA schürten. Nasdaq-100® Index und S&P-500® Index haben im frühen Handel jeweils ihre Junitiefs und damit wichtige Unterstützungsmarken unterschritten. Der DAX® sackte auf 17.350 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Februar.

Sichere Anlagen waren heute gefragt. So zeigten sich an den Anleihemärkten hohe Schwankungen. Bis Handelsschluss stabilisiertern sich die Notierungen allerdings auf dem Niveau von Freitag. Ein vergleichbares Bild war bei Gold zu beobachten. Die Notierung für das Edelmetall schwankte im Tagesverlauf zwischen 2.364 und 2.458 USD um schließlich bei rund 2.410 USD zu schließen. Der Ölpreis setzte derweil die Talfahrt fort. Konjunkturängste sowie die Bestätigung der OPEC+ Staaten an einer Lockerung der Förderkürzungen im vierten Quartal zunächst festzuhalten, drückte auf den Ölpreis.

Unternehmen im Fokus

Continental gab bekannt, die Automotive-Sparte an die Börse bringen zu wollen. Die Aktie schloss dennoch etwas leichter. Infineon meldete zwar einen leichten Gewinnanstieg und eine Margenverbesserung. Der Umsatz lag jedoch unter dem gesteckten Ziel. Dennoch reichte es heute für ein marginales Kursplus. Die Ratingagentur Fitch erhöhte den Ratingausblick für Fresenius Medical Care. 1&1 musste nach schwachen Quartalszahlen die Prognosen für das Gesamtjahr senken und sorgte damit für einen Kurseinbruch der eigenen Aktie sowie der Aktie des Mutterkonzerns United Internet. Im Fokus standen zudem US-Blue Chips. Die teils großen Kursabschläge bei US-Titeln am Freitag und heute zu Handelsbeginn ließ eine Vielzahl deutscher Aktien heute einknicken.

Morgen melden unter anderem Airbnb, Carl Zeiss Meditec, New Work, Super Micro Computer, Uber und Zalando Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal.

Wichtige Termine:

Germany-Industrial Orders

Germany-PMI Construction

Euro Zone-Retail Sales

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

New York Fed releases Q2 report on household debt

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 17.282/17.412/17.980/18.200/18.890 Punkte Unterstützungsmarken: 16.288/16.785 Punkte Nach dem Kurseinbruch zu Handelsbeginn und einer kurzfristigen Erholung bis auf 17.300 Punkte sackte der DAX® am frühen Nachmittag kurzzeitig bis auf 17.035 Punkte ab. Mit der Eröffnung an der Wall Street zeigten sich allerdings einige Bullen, die den Index bis Handelsschluss bis auf 17.350 Punkten nach oben schoben. Damit konnte der Leitindex die 61,8%-Retracementlinie bei 17.282 Punkten wieder hinter sich lassen. Die nächste Hürde liegt nun bei der vielbeachteten 200-Tage-Durchschnittslinie bei 17.412 Punkten. Gelingt es, diese Marke ebenfalls zu überwinden, besteht die Chance auf eine Erholung bis 17.980 Punkte. Der Kurssturz der zurückliegenden beiden Tage wird bei vielen Investoren jedoch Spuren hinterlassen. Eine rasche Erholung könnten Anleger zum Anlass nehmen, aufgelaufene Gewinne mitzunehmen und damit eine weitere Verkaufswelle auszulösen. Eine nachhaltige Erholung zeichnet sich frühestens oberhalb von 18.200 Punkten ab. Bis dahin muss weiterhin mit hohen Schwankungen und einer Konsolidierung bis 16.785 oder gar 16.288 Punkten gerechnet werden. DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 26.04.2023 – 05.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 06.08.2019 – 05.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 128,97* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 138,11** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 128,01*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05,08.2024; 17:30 Uhr Inline Optionsscheine auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD65EG 7,35 16.200 18.800 20.09.2024 DAX® HD3Y1S 6,55* 16.600 19.000 20.09.2024 DAX® HD3YBG 9,37* 15.200 19.400 20.09.2024 * Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.08.2024; 17:30 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.